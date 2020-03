Dodgers 7, Rockies 1

By The Associated Press

Colorado Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 29 1 2 1 Totals 31 7 8 6 Hampson cf 3 0 0 0 Gav.Lux dh 2 1 0 0 D.Nunez c 1 0 0 0 Lobaton ph 1 0 0 0 Blckmon rf 3 0 0 0 M.Muncy 2b 3 1 1 1 Tmlnson 3b 1 0 0 0 Te.Gore cf 1 0 0 0 Arenado 3b 2 1 1 1 Bllnger cf 3 1 0 0 Boswell 2b 1 0 0 0 Estevez 2b 1 0 0 0 El.Diaz dh 2 0 1 0 C.Tylor ss 3 2 2 0 Rodgers ph 2 0 0 0 Ed.Rios 1b 1 0 1 0 R.Tapia lf 3 0 0 0 A.Brnes c 3 1 2 0 Fuentes 1b 3 0 0 0 Ke.Ruiz c 1 0 0 0 Wolters c 2 0 0 0 M.Beaty 3b 2 0 1 2 Hlliard cf 1 0 0 0 D.Pters rf 1 0 0 0 A.Trejo 2b 1 0 0 0 L.Raley rf 3 1 0 1 M.Grber rf 1 0 0 0 Santana 3b 1 0 0 0 Stamets ss 2 0 0 0 T.White 1b 0 0 0 0 Mundell 1b 1 0 0 0 Kendall cf 1 0 0 0 Za.Reks lf 3 0 1 2 J.Amaya ss 1 0 0 0

Colorado 000 001 000 — 1 Los Angeles 520 000 00x — 7

E_Wolters (1), Santana (2). DP_Colorado 2, Los Angeles 1. LOB_Colorado 3, Los Angeles 5. 2B_Barnes (2). 3B_Beaty (1). HR_Arenado (4), Muncy (2).

IP H R ER BB SO

Colorado Jimenez L, 1-1 1 1-3 5 7 3 1 2 Tinoco 1 2-3 1 0 0 1 0 Collins 1 0 0 0 0 1 McGee 1 1 0 0 1 2 Bard 1 0 0 0 0 2 Almonte 1 1 0 0 0 1 Harvey 1 0 0 0 0 2

Los Angeles Price W, 1-1 3 0 0 0 1 7 Kelly 2-3 1 0 0 0 1 Ferguson 1-3 0 0 0 0 0 Treinen 1 0 0 0 1 0 Alexander 1 1 1 1 0 0 Baez 1 0 0 0 0 2 McAllister 1 0 0 0 0 1 Graterol 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Jimenez (Beaty).

WP_Jimenez.

PB_Wolters.

Umpires_Home, Mike Muchlinski First, John Tumpane Second, Ben May Third, Tom Woodrin.

T_2:34. A_13,214

