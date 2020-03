Indians 11, Giants 7

By The Associated Press

San Francisco Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 36 7 9 5 Totals 36 11 12 11 Crwford ss 3 0 1 0 Hrnndez 2b 2 0 1 0 W.Wlson ss 2 0 0 0 Clement pr 1 3 1 0 Br.Belt 1b 3 0 1 1 Santana 1b 2 0 0 0 Dar.Ruf 1b 2 1 1 0 W.Grcia pr 2 1 1 2 Sndoval dh 5 0 1 0 F.Lndor ss 3 0 1 1 Dckrson lf 3 1 2 1 Delgado pr 2 0 0 0 McCrthy lf 2 0 0 0 Ramirez 3b 3 0 1 0 M.Dubon cf 2 0 0 0 Krieger 3b 2 1 1 4 Hmilton cf 3 0 0 0 R.Perez dh 2 0 0 0 S.Dggar rf 2 1 1 0 Ca.Rupp ph 2 0 0 0 Rickard rf 0 1 0 0 Santana rf 2 0 1 0 D.Slano 2b 2 0 0 0 M.Longo pr 3 2 1 0 Rbinson ph 2 0 0 0 Sa.Leon c 2 0 0 0 Brantly c 3 1 1 0 Li-.Chu c 2 1 1 1 Hineman c 0 0 0 0 B.Zmmer cf 3 1 2 1 Z.Green 3b 1 2 1 3 Mrabell cf 1 0 0 0 C.Admes 3b 1 0 0 0 G.Allen lf 1 1 0 1 T.Broks lf 1 1 1 1

San Francisco 010 013 110 — 7 Cleveland 000 030 26x — 11

E_Ross (1), Wilson (1), Ruf (1), Chu (1), Marabell (1). DP_San Francisco 1, Cleveland 0. LOB_San Francisco 7, Cleveland 7. 2B_Crawford (1), Sandoval (1), Hernandez (3), Garcia (1), Lindor (3), Chu (1), Zimmer (3), Brooks (1). 3B_Ruf (1). HR_Dickerson (1), Green (3), Krieger (1). SB_Rickard (1), Brantly (1), Longo (1). SF_Allen.

IP H R ER BB SO

San Francisco Oaks 3 2 0 0 0 3 Navas H, 3 1 1-3 1 1 1 0 2 Blevins BS, 0-1 1-3 3 2 2 1 0 Gudino 1-3 0 0 0 0 1 Ross H, 1 1 2-3 2 2 2 1 1 Liranzo H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Triggs L, 0-1; BS, 0-1 2-3 4 6 2 0 1 Martinez 1-3 0 0 0 0 0

Cleveland Civale 3 1 1 1 1 6 Hand 1 1 0 0 1 1 Perez 2-3 2 1 1 1 1 Stephens 1-3 0 0 0 0 0 Wittgren BS, 0-1 1 3 3 3 0 2 Cimber 1 1 1 1 0 1 Hoyt W, 1-0 1 0 1 0 1 1 Nelson 1 1 0 0 0 2

HBP_by_Oaks (Hernandez), Ross (Clement), Triggs (Allen), Hoyt (Rickard).

WP_Blevins, Ross, Cimber, Nelson.

Advertisement

Umpires_Home, Bruce Dreckman First, Chris Guccione Second, Jordan Baker Third, Stu Scheurwate.

T_3:16. A_5,721

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.