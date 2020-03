Marlins 7, Mets 1

By The Associated Press

Mets Marlins ab r h bi ab r h bi Totals 26 1 3 1 Totals 32 7 9 6 Rosario ss 3 0 0 0 J.Vllar cf 3 1 1 2 E.Frmin ss 0 0 0 0 Brinson cf 2 1 2 0 E.Nunez 3b 3 0 2 0 Andrson 3b 3 0 0 0 R.Rvera 3b 0 0 0 1 C.Lopes 3b 2 0 0 0 D.Smith 1b 3 0 0 0 Dckrson lf 3 0 0 0 Trdlvch 1b 1 0 0 0 M.Serra lf 1 1 1 1 Mrsnick dh 2 0 0 0 Aguilar 1b 1 0 1 0 Astdllo ph 1 0 0 0 Le.Diaz pr 1 2 1 1 To.Nido c 1 0 0 0 M.Joyce dh 3 0 1 0 Bossart c 2 0 0 0 Hrrison ph 1 0 0 0 Cordell rf 3 0 1 0 Ma.Kemp rf 2 0 0 0 Winaker rf 1 0 0 0 B.Mller pr 0 1 0 0 M.Mroff 2b 1 0 0 0 Crvelli c 2 0 0 0 L.Rtter pr 0 1 0 0 Lvrnway ph 1 0 0 0 J.Hager lf 3 0 0 0 M.Rojas ss 2 0 2 2 J.Frgas cf 2 0 0 0 Chsholm pr 1 0 0 0 Rdrguez 2b 3 1 0 0 J.Dvers 2b 1 0 0 0

New York 000 000 010 — 1 Miami 000 022 30x — 7

E_Rios (1). DP_New York 0, Miami 6. LOB_New York 5, Miami 7. 2B_Sierra (1), Diaz (1), Rojas (1). 3B_Brinson (1). HR_Villar (1). CS_Marisnick (2).

IP H R ER BB SO

Mets Wacha 3 2 0 0 1 1 Payano L, 0-1 2 1 2 2 2 1 Smith 2-3 2 2 2 2 0 Ryan 1-3 0 0 0 0 1 Rios 1 3 3 2 1 1 Ramirez 1 1 0 0 0 0

Marlins Urena 3 3 0 0 0 3 Smith 1 0 0 0 1 0 Conley W, 1-0 1 0 0 0 1 0 Holloway H, 1 2 0 0 0 0 1 Guzman 1-3 0 1 1 4 0 Venditte 2-3 0 0 0 0 0 Vesia 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Urena (Nido).

WP_Wacha, Rios.

Advertisement

Umpires_Home, Carlos Torres First, Angel Hernandez Second, CB Bucknor Third, John Libk.

T_2:38. A_3,727

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.