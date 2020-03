New York 1, Real Salt Lake 1

By The Associated Press

New York 1 0 — 1 Real Salt Lake 0 1 — 1

First half_1, New York, Casseres Jr, 1, 13th minute.

Second half_2, Real Salt Lake, Kreilach, 1 (Herrera), 90th+1.

Goalies_New York, David Jensen, Kendall Mcintosh; Real Salt Lake, Zac MacMath, Andrew Putna.

Yellow Cards_Seagrist, New York, 35th; Silva, Real Salt Lake, 54th; Duncan, New York, 73rd; Martinez, Real Salt Lake, 80th.

Referee_Rosendo Mendoza. Assistant Referees_Nick Uranga, Peter Manikowski, Younes Marrakchi. 4th Official_Nima Saghafi.

A_18,093.

Lineups

New York_David Jensen; Kyle Duncan, Tim Parker, Patrick Seagrist, Amro Tarek; Cristian Casseres Jr, Sean Davis, Kaku (Marc Rzatkowski, 77th), Daniel Royer, Florian Valot (Josh Sims, 68th); Brian White (Tom Barlow, 65th).

Real Salt Lake_Zac MacMath; Aaron Herrera, Nedum Onuoha, Marcelo Silva, Donny Toia; Nick Besler (Douglas Martinez, 59th), Damir Kreilach, Everton Luiz, Albert Rusnak; Corey Baird, Justin Meram (Jeizon Ramirez, 88th).

