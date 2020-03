Oklahoma St. 81, Texas 59

By The Associated Press

OKLAHOMA ST. (17-14)

Anei 2-6 1-2 5, McGriff 7-9 3-5 19, Likekele 5-6 5-8 15, Waters 4-8 2-3 11, Laurent 2-5 0-0 4, Dziagwa 7-7 0-0 19, Ka.Boone 4-5 0-0 8, Anderson 0-0 0-0 0, Hadlock 0-1 0-0 0. Totals 31-47 11-18 81.

TEXAS (19-12)

Hamm 0-1 1-2 1, K.Jones 8-12 2-2 20, Coleman 6-13 5-7 18, A.Jones 3-11 2-2 9, Ramey 1-7 2-2 4, Hepa 1-3 2-3 5, Cunningham 0-3 0-0 0, Baker 0-4 2-2 2. Totals 19-54 16-20 59.

Halftime_Oklahoma St. 43-21. 3-Point Goals_Oklahoma St. 8-13 (Dziagwa 5-5, McGriff 2-3, Waters 1-3, Laurent 0-2), Texas 5-29 (K.Jones 2-5, Hepa 1-3, Coleman 1-6, A.Jones 1-7, Baker 0-2, Cunningham 0-2, Ramey 0-4). Fouled Out_Anei. Rebounds_Oklahoma St. 34 (Likekele 10), Texas 17 (K.Jones 7). Assists_Oklahoma St. 16 (Likekele 5), Texas 8 (A.Jones 3). Total Fouls_Oklahoma St. 14, Texas 15.

