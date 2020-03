PGA Tour Champions-Hoag Classic Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Newport Beach Country Club Newport Beach, Calif. Purse: $1.8 million Yardage: 7,075; Par: 70 Final Round Ernie Els, $270,000 66-64-67—197 -16 Fred Couples, $132,000 67-66-66—199 -14 Glen Day, $132,000 70-65-64—199 -14 Robert Karlsson, $132,000 68-65-66—199 -14 Scott McCarron, $86,400 63-68-69—200 -13 Jay Haas, $72,000 67-67-67—201 -12 David Morland IV, $61,200 61-70-71—202 -11 Kevin Sutherland, $61,200 69-68-65—202 -11 Scott Dunlap, $50,400 67-72-64—203 -10 Ken Duke, $43,200 63-69-72—204 -9 Steve Flesch, $43,200 66-72-66—204 -9 David McKenzie, $43,200 68-68-68—204 -9 Chris DiMarco, $35,100 66-67-72—205 -8 Miguel Angel Jiménez, $35,100 66-68-71—205 -8 Jesper Parnevik, $30,600 68-70-68—206 -7 Kenny Perry, $30,600 68-71-67—206 -7 Kirk Triplett, $30,600 70-65-71—206 -7 Paul Broadhurst, $23,190 70-70-67—207 -6 Darren Clarke, $23,190 71-69-67—207 -6 Bob Estes, $23,190 71-69-67—207 -6 Tim Herron, $23,190 69-70-68—207 -6 John Huston, $23,190 68-69-70—207 -6 Ken Tanigawa, $23,190 66-66-75—207 -6 Michael Allen, $16,457 70-72-66—208 -5 Scott Parel, $16,457 70-70-68—208 -5 Tommy Armour III, $16,457 72-67-69—208 -5 Woody Austin, $16,457 67-71-70—208 -5 Doug Barron, $16,457 71-68-69—208 -5 Billy Mayfair, $16,457 66-71-71—208 -5 Gene Sauers, $16,457 70-65-73—208 -5 Bernhard Langer, $12,420 70-71-68—209 -4 Shaun Micheel, $12,420 71-70-68—209 -4 José María Olazábal, $12,420 70-69-70—209 -4 Brett Quigley, $12,420 72-68-69—209 -4 Loren Roberts, $12,420 72-70-67—209 -4 Stephen Ames, $9,566 70-71-69—210 -3 Marco Dawson, $9,566 68-72-70—210 -3 Fred Funk, $9,566 68-73-69—210 -3 Russ Cochran, $9,566 70-74-66—210 -3 Retief Goosen, $9,566 71-67-72—210 -3 Stephen Leaney, $9,566 71-68-71—210 -3 David Toms, $9,566 65-69-76—210 -3 Kent Jones, $7,560 69-73-69—211 -2 Jerry Kelly, $7,560 73-68-70—211 -2 Cliff Kresge, $7,560 70-70-71—211 -2 Corey Pavin, $7,560 70-73-68—211 -2 Billy Andrade, $6,660 74-71-67—212 -1 Kevin Baker, $5,760 70-72-71—213 E Lee Janzen, $5,760 70-73-70—213 E Rocco Mediate, $5,760 70-76-67—213 E Tim Petrovic, $5,760 72-71-70—213 E Olin Browne, $4,356 73-70-71—214 +1 Joe Durant, $4,356 72-75-67—214 +1 Thongchai Jaidee, $4,356 72-73-69—214 +1 Jeff Maggert, $4,356 73-70-71—214 +1 Tom Pernice Jr., $4,356 74-67-73—214 +1 Ángel Cabrera, $3,600 73-72-70—215 +2 Brandt Jobe, $3,600 70-71-74—215 +2 Larry Mize, $3,600 69-73-73—215 +2 David Frost, $2,970 73-69-74—216 +3 Paul Goydos, $2,970 72-74-70—216 +3 Tom Lehman, $2,970 73-72-71—216 +3 Rod Pampling, $2,970 71-72-73—216 +3 Mark Calcavecchia, $2,250 76-71-70—217 +4 John Daly, $2,250 71-72-74—217 +4 Scott Verplank, $2,250 73-73-71—217 +4 Duffy Waldorf, $2,250 76-69-72—217 +4 Robin Byrd, $1,692 70-72-76—218 +5 Wes Short, Jr., $1,692 72-71-75—218 +5 Jeff Sluman, $1,692 73-74-71—218 +5 John Cook, $1,323 71-75-73—219 +6 Steve Pate, $1,323 74-74-71—219 +6 Andrew Raitt, $1,323 70-74-75—219 +6 Tommy Tolles, $1,323 74-76-69—219 +6 Mark O’Meara, $1,116 73-78-69—220 +7 Tom Byrum, $1,044 74-74-73—221 +8 Tom Kite, $972 72-77-75—224 +11 Hale Irwin, $900 79-72-81—232 +19

