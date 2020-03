Phillies 9, Pirates 7

By The Associated Press

Pittsburgh Philadelphia ab r h bi ab r h bi Totals 37 7 10 6 Totals 30 9 9 9 K.Nwman ss 3 0 1 0 Ralmuto c 3 1 3 1 C.Kiser ss 2 0 0 0 Gsselin 2b 2 0 0 0 K.Hayes 3b 3 0 1 0 Kingery 2b 2 1 0 0 W.Craig 1b 2 0 0 0 Mahtook rf 0 0 0 0 Frazier 2b 3 1 1 1 B.Hrper rf 3 2 2 4 J.Oliva rf 2 1 0 0 Al.Bohm 3b 0 0 0 0 J.Osuna 1b 3 1 1 0 J.Sgura 3b 2 1 0 0 A.Pabst c 1 0 1 0 Grullon c 1 0 0 0 Heredia rf 3 0 0 0 Grgrius ss 3 0 0 0 D.Busby 3b 1 0 0 0 Wlliams 1b 1 0 0 0 J.Mrphy c 2 1 0 0 Wlliams lf 3 0 0 0 Ji-.Bae 2b 1 0 1 1 M.Mniak lf 0 1 0 0 K.Krmer lf 3 2 2 0 N.Wlker 1b 3 0 1 1 Lo.Hill lf 1 0 0 0 Aklnski rf 1 0 0 0 P.Evans dh 4 0 1 2 R.Quinn cf 3 1 1 0 J.Mrtin cf 2 0 0 0 D L Crz ph 1 1 1 2 Sanchez cf 1 1 1 2 Aa.Nola sp 1 0 1 1 N.Maton ph 1 1 0 0

Pittsburgh 020 011 210 — 7 Philadelphia 311 200 02x — 9

E_Mahtook (1), Bohm (1). DP_Pittsburgh 1, Philadelphia 1. LOB_Pittsburgh 5, Philadelphia 4. 2B_Newman (1), Bae (2), Evans (2), Quinn (2). HR_Frazier (1), Sanchez (2), Realmuto (1), Harper 2 (2), De La Cruz (1). SB_Moniak (2). CS_Mahtook (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Noesi 2 5 4 4 1 2 Neverauskas 1 1 1 1 1 2 Rios 1 2 2 2 1 1 Howard 1 0 0 0 0 2 Jerez 1 0 0 0 0 2 DuRapau 1 0 0 0 1 1 Escobar L, 0-1 1 1 2 2 2 0

Philadelphia Nola 4 4 2 2 1 2 Neris 1 1 1 0 0 0 Swarzak 1 1 1 1 0 1 Storen H, 2 1 2 2 2 0 2 Alvarez W, 1-0 1 2 1 0 0 1 Hammer S, 1-2 1 0 0 0 1 2

HBP_by_DuRapau (Bohm).

WP_Neverauskas, Storen.

Umpires_Home, DJ Reyburn First, Tom Hallion Second, Marty Foster Third, James Hoy.

T_3:13. A_5,382

