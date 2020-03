Pirates 19, Blue Jays 13

By The Associated Press

Pittsburgh Toronto ab r h bi ab r h bi Totals 45 19 19 18 Totals 39 13 12 13 Frazier dh 2 0 0 0 Bchette ss 2 1 1 0 A.Pabst ph 3 0 0 0 R.Tjada ss 2 1 1 3 Rynolds lf 3 1 1 0 J.Panik 2b 3 1 1 2 K.Krmer 2b 2 2 1 0 Warmoth 2b 2 0 0 0 J.Rddle 2b 3 1 1 1 Grr Jr. lf 3 1 3 0 W.Craig 1b 3 2 2 2 A.Burns pr 3 2 0 0 C.Moran 1b 3 1 1 2 Grichuk dh 3 1 1 2 A.Susac c 2 2 2 0 McGuire ph 2 0 1 1 K.Hayes 3b 3 1 1 1 R.Tllez 1b 1 1 0 0 P.Evans 3b 3 2 2 4 Kvlehan 1b 1 0 0 0 J.Osuna rf 2 1 1 0 D.Jnsen c 3 1 1 1 On.Cruz ss 2 1 0 0 Al.Kirk c 2 0 0 0 C.Tcker ss 2 1 1 2 D.Fsher rf 1 1 1 1 J.Oliva cf 2 2 2 3 Placios pr 1 1 0 0 Stllngs c 3 0 1 0 B.Drury 3b 3 0 0 0 C.Tlson pr 2 1 0 0 K.Smith 3b 2 0 0 0 Heredia cf 3 0 2 1 J.Davis cf 3 1 1 3 B.Mdris pr 2 1 1 2 Fo.Wall cf 2 1 1 0

Pittsburgh 013 201 660 — 19 Toronto 007 201 003 — 13

E_Evans (2), Tucker (2), Warmoth (2). DP_Pittsburgh 1, Toronto 2. LOB_Pittsburgh 5, Toronto 8. 2B_Reynolds (1), Craig (2), Heredia (1), Gurriel Jr. (3), McGuire (1), Wall (1). 3B_Riddle (2). HR_Craig (1), Moran (1), Hayes (1), Evans (1), Tucker (2), Oliva (1), Madris (1), Tejada (2), Panik (2), Grichuk (1), Davis (1). SB_Fisher (1), Palacios (1). CS_Tejada (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Archer 2 1 0 0 1 4 Musgrove 2-3 6 7 7 0 1 Weiman 1 1-3 2 2 2 1 0 Hartlieb 1 1-3 1 1 0 2 1 Jerez W, 1-1 2-3 0 0 0 0 1 Santana H, 1 1 0 0 0 0 1 Cederlind 1 0 0 0 0 2 Mears 2-3 2 3 3 1 1 Vasquez 1-3 0 0 0 1 0

Toronto Anderson 3 7 6 6 2 1 Petricka H, 1 1 0 0 0 1 0 Giles H, 1 1 0 0 0 0 1 Bass H, 3 1 2 1 1 0 0 Zeuch L, 0-1; BS, 0-1 1 4 6 3 0 1 Dull 0 4 6 6 1 0 Rzepczynski 1 0 0 0 0 0 Reid-Foley 1 2 0 0 0 2

HBP_by_Musgrove (Bichette), Weiman (Tellez), Zeuch (Kramer), Dull (Susac).

Umpires_Home, Jose Navas First, Mark Wegner Second, Marty Foster Third, DJ Reybur.

T_3:40. A_5,495

