Reds 6, Cubs 6

Chicago Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 37 6 11 4 Totals 33 6 6 5 K.Brynt 3b 2 1 1 0 Mstakas 2b 2 0 0 0 H.Perez ss 1 0 0 0 Blndino 2b 3 0 1 2 A.Rizzo 1b 3 0 0 0 J.Votto 1b 3 0 0 0 C.Jseph 1b 1 0 0 0 Dvidson 1b 1 0 0 0 Ja.Baez ss 3 0 1 1 Detrich dh 3 1 1 1 Higgins 3b 1 0 0 0 M.Bltre ph 0 1 0 0 Cratini c 2 0 1 0 Akiyama cf 3 0 0 0 Phegley c 2 1 1 0 T.Fredl cf 0 0 0 0 Alm Jr. cf 3 0 0 0 Brnhart c 2 0 0 0 D.Dwees rf 2 1 0 0 Fr.Pena c 2 0 0 0 Da.Bote 2b 3 0 1 0 P.Ervin rf 2 0 0 0 Z.Short 2b 2 0 1 0 Schbler rf 1 0 0 0 Dscalso lf 2 1 1 0 VnMeter 3b 2 2 2 1 J.Young pr 2 1 0 1 C.Colon 3b 1 1 0 0 N.Cevas rf 0 1 0 0 J.Grcia ss 3 1 1 0 I.Mller rf 3 0 2 0 A.Lopez 2b 1 0 1 0 Gmbrone dh 3 0 2 2 M.Pyton lf 3 0 0 1 C.Asaje ph 1 0 0 0 Sugilio lf 1 0 0 0 M.Amaya ph 1 0 0 0

Chicago 120 001 002 — 6 Cincinnati 001 110 210 — 6

E_Perez (1), Bote (1), Davidson (2). DP_Chicago 1, Cincinnati 0. LOB_Chicago 12, Cincinnati 4. 2B_Bryant (2), Caratini (3), Blandino (1). HR_Dietrich (2), VanMeter (1). SB_Miller (6), Beltre (1). CS_Miller (2), Friedl (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Chatwood 3 1 1 1 0 5 Kimbrel H, 1 1 1 1 1 0 2 Ryan BS, 0-1 1 1 1 0 0 2 Megill H, 2 1 0 0 0 0 2 Stewart BS, 0-1 1 2 2 2 1 0 Simpson 1 0 1 1 3 1 Lugo 1 1 0 0 0 0

Cincinnati Antone 1 2 1 1 0 1 Iglesias 1 2 2 2 0 1 Strop 1 1 0 0 0 1 Lorenzen 1 0 0 0 1 2 Garrett 1 1 0 0 0 1 Stephenson 2-3 2 1 1 2 0 Lillie 1-3 0 0 0 0 0 Romano 1 0 0 0 0 0 Jones H, 1 1 1 0 0 1 1 Reed BS, 0-1 1 2 2 1 1 1

HBP_by_Antone (Bryant), Iglesias (Caratini).

WP_Simpson.

Umpires_Home, Chad Whitson First, Chris Guccione Second, Alan Porter Third, Nic Lent.

T_3:15. A_5,135

