Rockies 9, Mariners 6

Rockies Mariners ab r h bi ab r h bi Totals 39 9 14 9 Totals 35 6 10 6 Da.Dahl cf 4 1 1 1 Lng Jr. 2b 3 0 0 0 M.Grber lf 1 0 0 0 Jo.Odom c 2 0 0 0 Hampson ss 3 0 1 0 E.White 1b 3 0 2 2 C.Wlker 3b 1 0 1 0 Mrmljos pr 1 1 0 0 McMahon 2b 3 2 1 1 K.Sager 3b 3 1 3 1 B.Srven c 0 0 0 0 T.Lopes pr 2 0 1 0 Hlliard lf 4 1 2 2 Vglbach dh 2 0 1 1 C.Glden rf 1 0 0 0 Cowgill pr 2 0 0 0 C.Owngs 3b 2 1 0 0 K.Lewis lf 3 0 0 0 Stamets ss 2 1 1 0 Jo.Siri lf 0 1 0 0 Yo.Daza rf 3 0 1 0 Gnzalez rf 2 0 0 0 R.Vlade 3b 1 0 0 0 Hggerty cf 2 0 0 0 Fuentes 1b 3 1 3 1 J.Frley cf 2 0 0 0 Boswell cf 2 0 0 0 Kelenic rf 2 1 2 2 Mundell dh 3 1 1 0 T.Mrphy c 1 1 0 0 D.Nunez ph 2 0 0 0 P.Wsdom 3b 2 0 0 0 D.Btera c 3 1 1 3 D.Grdon ss 0 1 0 0 A.Trejo 2b 1 0 1 1 D.Wlton ss 3 0 1 0

Colorado 100 313 100 — 9 Seattle 101 020 020 — 6

E_Butera (2). DP_Colorado 1, Seattle 2. LOB_Colorado 8, Seattle 7. 2B_Welker (1), Hilliard (2), Stamets (1), White (3), Seager 2 (2), Walton (1). HR_Dahl (1), McMahon (1), Hilliard (1), Butera (1), Kelenic (1). SB_Gordon (2).

IP H R ER BB SO

Rockies Gray 2 2 1 1 0 1 Jimenez W, 1-0 2 2 1 1 1 0 Collins H, 1 1 2 2 2 2 1 Diehl 1 2-3 1 0 0 0 3 Guillen 1 1-3 3 2 2 2 2 Estevez S, 1-1 1 0 0 0 0 1

Mariners Sheffield 3 2 1 1 0 4 Chen L, 0-1 1 1-3 5 4 4 2 0 Grotz 1 4 3 3 0 1 Boches 2-3 0 0 0 1 2 Swanson 1 2 1 1 1 2 Fletcher 1 1 0 0 0 1 Gerber 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Fletcher (Serven).

Umpires_Home, Gabe Morales First, Ed Hickox Second, Mike Muchlinski Third, Jordan Bake.

T_3:10. A_4,300

