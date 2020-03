Tigers 11, Red Sox 11

By The Associated Press

Red Sox Tigers ab r h bi ab r h bi Totals 39 11 14 11 Totals 39 11 12 9 K.Pllar rf 3 0 1 0 C.Mybin rf 2 0 0 0 J.Arauz ss 2 0 0 0 R.Grene rf 2 1 1 0 Brd Jr. cf 3 0 1 0 Goodrum ss 2 0 0 0 Hrnndez 2b 2 0 1 1 Alcntra ss 3 2 1 1 M.Chvis 2b 3 0 0 0 J.Schop 2b 2 1 1 0 J.Duran cf 1 1 0 0 H.Cstro 2b 1 0 0 0 Plwecki c 2 1 1 0 Pterson 2b 2 1 1 1 Co.Wong c 2 1 1 2 C..Cron dh 2 0 1 0 J.Lcroy dh 3 2 1 0 Dmritte ph 3 2 2 5 Chatham ph 1 0 0 0 Cndlrio 3b 2 0 0 0 J.Praza ss 3 0 1 0 J.Lster 3b 3 0 1 0 Cstillo rf 2 0 2 0 B.Dixon 1b 3 0 0 0 B.Dlbec 3b 3 2 1 3 Schwndl 1b 1 1 1 0 T.Jseph 1b 2 0 0 0 V.Reyes lf 2 0 1 0 Ockimey 1b 1 1 1 1 Bnfacio lf 2 1 1 0 Tzu.Lin 3b 2 1 1 0 Greiner c 2 0 0 0 M.Wlson lf 2 1 1 3 J.Rgers c 1 2 1 2 J.Witte lf 2 1 1 1 De.Hill cf 2 0 0 0 J.Azcar cf 2 0 0 0

Boston 043 000 040 — 11 Detroit 100 002 206 — 11

E_Peraza (1), Greene (1). LOB_Boston 7, Detroit 3. 2B_Lin (1), Witte (1), Bonifacio (3). HR_Wong (2), Dalbec (1), Wilson (1), Demeritte 2 (2), Rogers (1).

IP H R ER BB SO

Red Sox Weber 3 3 1 0 0 6 Barnes 1 0 0 0 0 1 Brewer 1 0 0 0 0 2 Reyes 2 5 4 4 0 0 Valdez 1 2-3 3 5 5 2 0 Lau BS, 0-1 1-3 1 1 1 0 0

Tigers Norris 2 6 4 4 0 2 Godley 1-3 2 3 3 2 0 Blackwood 2-3 0 0 0 0 0 Skubal 2 0 0 0 1 3 Jimenez 1 1 0 0 1 1 Ramirez 1 1 0 0 0 0 Castro 1 3 4 4 2 0 Moreno 1 1 0 0 0 0

WP_Valdez, Skubal.

Umpires_Home, Erich Bacchus First, Hunter Wendelstedt Second, Marty Foster Third, Jeremy Rigg.

T_3:01. A_6,746

