Tigers 15, Yankees 11

New York Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 38 11 13 11 Totals 42 15 17 15 Tuchman cf 2 1 1 1 V.Reyes cf 3 1 1 0 Be.Ruta lf 1 1 0 0 J.Azcar cf 2 1 1 1 Urshela 3b 2 0 0 0 Dmritte rf 3 2 2 4 Aguilar 3b 1 0 0 0 Bnfacio rf 1 1 1 0 Andujar 1b 4 0 1 2 C.Gbson rf 1 0 1 1 Lckrdge cf 1 1 1 0 Cabrera dh 3 2 2 2 Sanchez c 3 0 0 0 Plcelli ph 2 1 1 2 E.Duran 2b 1 0 1 2 Stewart lf 3 0 0 0 Frazier lf 3 1 1 0 Woodrow lf 2 0 0 0 Gittens 1b 2 0 0 0 Cndlrio 3b 3 1 1 1 Hgshoka dh 4 2 2 3 Da.Lugo 3b 1 0 1 0 W.Swyer ph 1 0 0 0 Schales 3b 1 0 1 0 Herrera 2b 2 3 2 0 B.Dixon 1b 2 1 1 1 J.Thole c 2 0 1 0 Schwndl 1b 2 0 0 0 Estrada ss 4 1 1 2 J.Mrcer 2b 3 0 0 0 Cstillo ss 1 1 1 0 H.Cstro 2b 1 1 0 0 Ambrgey rf 2 0 0 0 J.Rgers c 3 2 2 1 Stowers rf 2 0 1 1 J.Nunez c 2 1 1 0 W.Cstro ss 3 0 0 0 Alcntra ss 1 1 1 2

New York 002 240 021 — 11 Detroit 331 014 30x — 15

E_Andujar (1), Lockridge (1), Rogers (1). DP_New York 0, Detroit 1. LOB_New York 8, Detroit 5. 2B_Andujar (2), Herrera 2 (3), Estrada (1), Castillo (2), Reyes (1), Bonifacio (4). 3B_Duran (1), Alcantara (1). HR_Higashioka 2 (2), Azocar (1), Demeritte 2 (4), Cabrera 2 (3), Policelli (1), Candelario (1), Dixon (1), Rogers (2). CS_Tauchman (1).

IP H R ER BB SO

New York Cole 2 6 6 6 1 3 Kriske 1 1 1 1 0 1 Montgomery L, 0-1 3 6 5 5 0 4 Cessa 2 4 3 3 1 1

Detroit Mize 2 0 0 0 1 2 Faedo 2-3 2 2 2 2 2 Baez H, 1 1-3 0 0 0 0 1 Schreiber 2-3 2 2 2 3 0 DeCaster H, 1 1-3 0 0 0 0 1 Manning W, 1-0; BS, 0-1 2 4 4 4 1 2 Ramirez 1 1 0 0 0 1 Chiang 1 2 2 2 0 2 Pinto 1 2 1 1 0 0

HBP_by_Chiang (Ruta).

Umpires_Home, Jerry Layne First, Laz Diaz Second, James Hoye Third, Jeremy Rigg.

T_3:12. A_6,724

