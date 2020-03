Tigers 7, Nationals 5

By The Associated Press

Detroit Washington ab r h bi ab r h bi Totals 36 7 11 6 Totals 36 5 9 4 C.Mybin rf 2 0 0 1 V.Rbles dh 2 1 0 0 Woodrow ph 2 1 1 1 B.Snydr ph 1 0 0 0 Goodrum ss 3 0 0 0 E.Thmes 1b 2 0 0 0 Alcntra ss 1 1 0 0 Kieboom 3b 3 0 2 1 Cabrera dh 2 0 2 1 S.Cstro 2b 2 0 0 0 Bnfacio pr 2 0 0 0 Sanchez 2b 2 0 1 0 C..Cron 1b 2 0 1 0 Ju.Soto lf 2 0 0 0 B.Dixon 1b 1 0 0 1 J.Shuck lf 2 0 0 0 J.Schop 2b 3 0 0 0 Cabrera 3b 2 0 0 0 D.Pnero 2b 2 0 0 0 Ja.Noll 1b 2 1 1 1 Stewart lf 3 0 2 0 Cstillo c 3 1 1 0 J.Azcar pr 2 1 1 0 T.Gshue c 1 0 0 0 J.Mrcer 3b 3 1 1 2 Stvnson rf 2 0 0 0 Schales 3b 1 0 0 0 Hrnndez rf 2 1 1 2 A.Rmine c 3 1 1 0 M.Tylor cf 2 0 2 0 J.Rgers c 1 0 0 0 Bnfacio cf 2 0 0 0 Stk Jr. cf 2 1 1 0 Wi.Difo ss 2 0 0 0 De.Hill cf 1 1 1 0 L.Grcia ss 2 1 1 0

Detroit 000 022 003 — 7 Washington 000 003 200 — 5

E_Kieboom (3). DP_Detroit 0, Washington 1. LOB_Detroit 8, Washington 8. 2B_Cabrera (1), Stokes Jr. (5), Kieboom (1), Castillo (1), Taylor (2). 3B_Hill (1), Taylor (1). HR_Mercer (1), Noll (1), Hernandez (1). SB_Azocar (1). SF_Maybin, Dixon.

IP H R ER BB SO

Detroit Zimmermann 4 1 0 0 2 0 Agrazal H, 2 1 1 0 0 1 1 Santiago 1 3 3 3 0 1 Wilson BS, 0-1 1 2 2 2 1 0 Farmer W, 2-0 1 0 0 0 0 1 Adleman S, 1-1 1 2 0 0 0 2

Washington Fedde 3 1-3 2 0 0 2 3 Elias 1 1-3 4 2 2 0 0 Harper 1 1-3 2 2 2 0 1 Rainey 1 0 0 0 0 1 Strickland H, 2 1 1 0 0 0 3 Freeman L, 0-1; BS, 1-2 1-3 2 3 2 1 1 Hernandez 2-3 0 0 0 0 0

HBP_by_Fedde (Stokes Jr.).

WP_Wilson, Freeman.

Umpires_Home, Brennan Miller First, Larry Vanover Second, Angel Hernandez Third, Hunter Wendelsted.

T_3:12. A_5,530

