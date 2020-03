White Sox 6, Padres 0

By The Associated Press

Chicago San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 36 6 10 6 Totals 32 0 6 0 A.Engel cf 3 0 1 0 To.Pham dh 3 0 0 0 Hrnndez cf 2 1 1 0 B.Vlera ph 1 0 0 0 N.Mzara dh 2 1 1 0 Grisham cf 3 0 2 0 Mrcedes ph 2 1 1 2 Lagares cf 1 0 0 0 Grandal c 3 1 1 1 Machado 3b 3 0 0 0 S.Zvala c 1 0 0 0 Mjs-Brn 3b 0 0 0 0 Dlmnico lf 3 0 0 0 E.Hsmer 1b 3 0 3 0 Brugman lf 1 0 0 0 T.Frnce 1b 1 0 0 0 Cthbert 3b 3 2 2 3 J.Prfar 2b 3 0 0 0 R.Trres 3b 1 0 0 0 G.Grcia 2b 1 0 0 0 D.Palka rf 3 0 1 0 W.Myers rf 3 0 0 0 M.Adlfo rf 1 0 0 0 J.Nylor rf 1 0 0 0 G.Shets 1b 3 0 1 0 Crnwrth ss 3 0 1 0 Rmllard 1b 0 0 0 0 A.Hdges c 3 0 0 0 Mdrigal 2b 3 0 1 0 Almonte lf 3 0 0 0 L.Rvera 2b 1 0 0 0 A.Rmine ss 3 0 0 0 Sanchez ss 1 0 0 0

Chicago 013 000 200 — 6 San Diego 000 000 000 — 0

E_Grisham (1). DP_Chicago 1, San Diego 1. LOB_Chicago 5, San Diego 6. 2B_Grandal (1). HR_Mercedes (3), Cuthbert 2 (3).

IP H R ER BB SO

Chicago Lopez W, 1-0 4 1-3 5 0 0 0 5 Fulmer 2-3 0 0 0 0 2 Detwiler 2 1 0 0 0 0 Burdi 1 0 0 0 0 0 Guerrero 1 0 0 0 1 0

San Diego Paddack L, 1-1 4 6 4 4 0 4 Yates 1 0 0 0 1 1 Johnson 1 3 1 1 0 2 Pagan 1 1 1 1 0 2 Guerra 1 2-3 0 0 0 1 1 Radke 1-3 0 0 0 0 0

Umpires_Home, Jansen Visconti First, Chris Guccione Second, Adam Hamari Third, Ryan Addito.

T_2:38. A_5,780

