Wichita St. 79, Tulsa 57

By The Associated Press

TULSA (21-10)

Earley 0-0 0-0 0, Horne 5-9 2-2 15, Joiner 0-8 3-4 3, Korita 2-6 1-1 5, Rachal 1-7 1-2 4, Igbanu 7-10 4-8 20, Jackson 2-4 0-0 5, Hill 0-5 5-6 5, Jones 0-1 0-0 0. Totals 17-50 16-23 57.

WICHITA ST. (23-8)

Wade 3-7 1-2 8, Echenique 5-8 3-3 13, Burton 5-8 1-1 14, Dennis 2-6 0-0 6, Etienne 2-9 2-2 8, Stevenson 5-11 7-7 18, Sherfield 3-6 0-0 8, Midtgaard 0-0 0-0 0, Udeze 2-2 0-0 4, Gordon 0-0 0-0 0. Totals 27-57 14-15 79.

Halftime_Wichita St. 34-26. 3-Point Goals_Tulsa 7-17 (Horne 3-5, Igbanu 2-3, Jackson 1-2, Rachal 1-2, Jones 0-1, Joiner 0-2, Korita 0-2), Wichita St. 11-28 (Burton 3-3, Sherfield 2-4, Dennis 2-5, Etienne 2-7, Wade 1-3, Stevenson 1-6). Rebounds_Tulsa 24 (Jackson 7), Wichita St. 36 (Stevenson 9). Assists_Tulsa 10 (Hill 4), Wichita St. 12 (Burton 5). Total Fouls_Tulsa 13, Wichita St. 22.

