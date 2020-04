2020 NFL Draft Selections

By The Associated Press

Friday, April 24 SECOND ROUND

33. Cincinnati, Tee Higgins, wr, Clemson.

34. Indianapolis (from Washington), Michael Pittman Jr., rb, Southern Cal.

35. Detroit, D’Andre Swift, rb, Georgia.

36. N.Y. Giants, Xavier McKinney, s, Alabama.

Advertisement

37. New England (from L.A. Chargers), Kyle Dugger, s, Lenoir-Rhyne.

38. Carolina, Yetur Gross-Matos, de, Penn State.

39. Miami, Robert Hunt, ot, Louisiana-Lafayette.

40. Houston (from Arizona), Ross Blacklock, dt, TCU.

41. Indianapolis (from Cleveland), Jonathan Taylor, rb, Wisconsin.

42. Jacksonville, Laviska Shenault Jr., wr, Colorado.

43. Chicago (from Las Vegas), Cole Kmet, te, Notre Dame.

44. Cleveland (from Indianapolis), Grant Delpit, s, LSU.

45. Tampa Bay, Antoine Winfield Jr., s, Minnesota.

46. Denver, K.J. Hamler, wr, Penn State.

47. Atlanta, Marlon Davidson, de, Auburn.

48. Seattle (from N.Y. Jets), Darrell Taylor, de, Tennessee.

49. Pittsburgh, Chase Claypool, wr, Notre Dame.

50. Chicago, Jaylon Johnson, cb, Utah.

51. Dallas, Trevon Diggs, cb, Alabama.

52. L.A. Rams, Cam Akers, rb, Florida State.

53. Philadelphia, Jalen Hurts, qb, Oklahoma.

54. Buffalo, A.J. Epenesa, de, Iowa.

55. Baltimore (from New England through Atlanta), J.K. Dobbins, rb, Ohio State.

56. Miami (from New Orleans), Raekwon Davis, dt, Alabama.

57. L.A. Rams (from Houston), Van Jefferson, wr, Florida.

58. Minnesota, Ezra Cleveland, ot, Boise State.

59. N.Y. Jets (from Seattle), Denzel Mims, wr, Baylor.

60. New England (from Baltimore), Josh Uche, lb, Michigan.

61. Tennessee, Kristian Fulton, cb, LSU.

62. Green Bay, A.J. Dillon, rb, Boston College.

63. Kansas City (from San Francisco), Willie Gay Jr., lb, Mississippi State.

64. Carolina (from Kansas City through Seattle), Jeremy Chinn, s, Southern Illinois.

MORE

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.