LPGA Money Leaders

Through April 26

Trn Money 1. Inbee Park 4 $327,163 2. Madelene Sagstrom 3 $323,095 3. Nasa Hataoka 2 $313,272 4. Gaby Lopez 2 $180,000 5. Hee Young Park 3 $175,666 6. Celine Boutier 4 $175,540 7. Danielle Kang 2 $161,280 8. Sei Young Kim 2 $126,778 9. Amy Olson 3 $118,382 10. Brooke M. Henderson 2 $102,169 11. Perrine Delacour 3 $100,774 12. So Yeon Ryu 2 $97,859 13. Cydney Clanton 4 $97,193 14. Moriya Jutanugarn 2 $93,386 15. Marina Alex 3 $88,810 16. Yu Liu 3 $82,586 17. Mi Jung Hur 2 $74,933 18. Lexi Thompson 2 $70,171 19. Cristie Kerr 3 $69,902 20. Jessica Korda 2 $68,407 21. Linnea Strom 3 $58,070 22. Georgia Hall 3 $57,558 23. Nelly Korda 3 $54,775 24. Annie Park 2 $54,681 25. Leona Maguire 3 $52,861 26. Klara Spilkova 3 $51,057 27. Christina Kim 2 $48,701 28. Xiyu Lin 3 $46,063 29. Jodi Ewart Shadoff 2 $45,793 30. Yui Kawamoto 3 $45,563 31. Minjee Lee 2 $43,687 32. Stephanie Meadow 3 $40,961 33. Mi Hyang Lee 2 $40,533 34. Ally McDonald 3 $40,513 35. Jasmine Suwannapura 4 $38,748 36. Jennifer Song 3 $38,535 37. Bronte Law 3 $38,068 38. Hannah Green 2 $36,498 39. Pernilla Lindberg 4 $36,099 40. Cheyenne Knight 4 $34,720 41. Charley Hull 1 $34,578 42. Angela Stanford 2 $34,362 43. Su Oh 2 $33,050 44. Dana Finkelstein 3 $31,884 45. Eun-Hee Ji 2 $31,732 46. Lindsey Weaver 3 $31,598 47. Brittany Altomare 2 $31,450 48. Kristen Gillman 2 $27,432 49. Brittany Lincicome 2 $27,423 50. Carlota Ciganda 1 $27,236

