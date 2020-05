WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through May 3

1 Sofia Kenin $3,012,043 2 GarbiƱe Muguruza $1,603,605 3 Simona Halep $1,443,834 4 Ashleigh Barty $1,078,902 5 Aryna Sabalenka $816,583 6 Petra Kvitova $771,741 7 Elena Rybakina $754,132 8 Ons Jabeur $489,623 9 Karolina Pliskova $485,171 10 Anett Kontaveit $476,890 11 Kiki Bertens $461,143 12 Barbora Strycova $448,497 13 Anastasia Pavlyuchenkova $427,166 14 Su-Wei Hsieh $421,954 15 Kristina Mladenovic $410,421 16 Ekaterina Alexandrova $367,931 17 Jennifer Brady $367,499 18 Timea Babos $366,327 19 Maria Sakkari $333,738 20 Elise Mertens $321,034 21 Alison Riske $313,237 22 Petra Martic $302,480 23 Barbora Krejcikova $292,169 24 Belinda Bencic $271,401 25 Madison Keys $266,706 26 Qiang Wang $258,094 27 Svetlana Kuznetsova $254,495 28 Cori Gauff $251,518 29 Dayana Yastremska $241,805 30 Iga Swiatek $233,959 31 Angelique Kerber $231,843 32 Saisai Zheng $226,309 33 Elina Svitolina $225,496 34 Jelena Ostapenko $218,852 35 Katerina Siniakova $216,509 36 Yulia Putintseva $207,476 37 Naomi Osaka $199,756 38 Shuai Zhang $195,633 39 Donna Vekic $186,656 40 Danielle Collins $185,969 41 Ajla Tomljanovic $177,820 42 Julia Goerges $175,241 43 Serena Williams $171,306 44 Veronika Kudermetova $170,985 45 Heather Watson $150,890 46 Zarina Diyas $149,141 47 Karolina Muchova $147,610 48 Camila Giorgi $142,326 49 Catherine Bellis $139,266 50 Marketa Vondrousova $139,164

