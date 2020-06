2020 MLB Proposal Comparison by Player

By The Associated Press

——— NATIONAL LEAGUE ARIZONA DIAMONDBACKS Mike Leake $3,201,018 $10,555,556 Starling Marte 2,669,537 8,092,593 Robbie Ray 2,326,351 6,635,926 Eduardo Escobar 1,834,351 4,925,926 David Peralta 1,834,351 4,925,926 Nick Ahmed 1,631,882 4,222,222 Madison Bumgarner 1,631,882 4,222,222 Kole Calhoun 1,631,882 4,222,222 Jake Lamb 1,533,685 3,880,926 Ketel Marte 1,176,327 2,814,815 Archie Bradley 1,201,635 2,885,185 Andrew Chafin 934,629 2,142,778 Merrill Kelly 923,240 2,111,111 Junior Guerra 796,697 1,759,259 Hector Rondon 796,697 1,759,259 Stephen Vogt 796,697 1,759,259 Luke Weaver 269,176 420,111 Christian Walker 266,424 414,833 Silvino Bracho 264,442 411,033 Carson Kelly 263,562 409,344 Yoan Lopez 262,241 406,811 Stefan Crichton 262,020 406,389 Zac Gallen 261,103 404,630 Alex Young 261,103 404,630 Tim Locastro 260,883 404,207 Ildemaro Vargas 260,222 402,941 Josh Rojas 258,828 400,267 Kevin Ginkel 258,754 400,126 Corbin Martin 257,690 398,085 Totals 28,327,309 72,198,592 ——— ATLANTA BRAVES Freddie Freeman $4,162,746 $15,481,481 Cole Hamels 3,656,574 12,666,667 Marcell Ozuna 3,656,574 12,666,667 Mark Melancon 3,049,166 9,851,852 Will Smith 2,897,314 9,148,148 Travis d’Arnaud 2,036,821 5,629,630 Ender Inciarte 1,834,351 4,925,926 Chris Martin 1,834,351 4,925,926 Mike Foltynewicz 1,717,932 4,521,296 Shane Greene 1,682,500 4,398,148 Tyler Flowers 1,176,327 2,814,815 Nick Markakis 1,176,327 2,814,815 Adam Duvall 986,512 2,287,037 Dansby Swanson 961,203 2,216,667 Darren O’Day 733,425 1,583,333 Luke Jackson 625,864 1,284,259 Johan Camargo 594,228 1,196,296 Ronald Acuna Jr. 417,067 703,704 Ozzie Albies 417,067 703,704 Adeiny Hechavarria 417,067 703,704 Grant Dayton 290,461 460,926 Sean Newcomb 267,892 417,648 Max Fried 264,222 410,611 Mike Soroka 264,222 410,611 Jeremy Walker 260,552 403,574 Kyle Wright 260,552 403,574 Austin Riley 258,718 400,056 Totals 35,900,035 103,431,075 ——— CHICAGO CUBS Yu Darvish $4,162,746 $15,481,481 Jason Heyward 4,061,512 14,777,778 Kris Bryant 3,747,685 13,088,889 Anthony Rizzo 3,428,796 11,611,111 Craig Kimbrel 3,352,870 11,259,259 Jon Lester 3,201,018 10,555,556 Tyler Chatwood 2,897,314 9,148,148 Kyle Hendricks 2,745,463 8,444,444 Jose Quintana 2,669,537 8,092,593 Javier Baez 2,441,759 7,037,037 Kyle Schwarber 1,836,376 4,932,963 Willson Contreras 1,302,870 3,166,667 Daniel Descalso 796,697 1,759,259 Albert Almora Jr. 562,592 1,108,333 Steven Souza Jr. 417,067 703,704 Kyle Ryan 407,893 686,111 David Bote 398,719 668,519 Ryan Tepera 380,370 633,333 Jeremy Jeffress 362,021 598,148 Danny Winkler 325,324 527,778 Jharel Cotton 284,956 450,370 Ian Happ 279,085 439,111 Victor Caratini 267,342 416,593 Casey Sadler 262,020 406,389 Rowan Wick 259,819 402,167 Brad Wieck 259,819 402,167 Alec Mills 259,085 400,759 Nico Hoerner 257,433 397,593 Duane Underwood Jr. 257,433 397,593 Trevor Megill 256,706 396,537 Totals 42,142,327 128,390,390 ——— CINCINNATI REDS Joey Votto $4,466,450 $17,592,593 Trevor Bauer 3,580,648 12,314,815 Nick Castellanos 3,352,870 11,259,259 Mike Moustakas 2,745,463 8,444,444 Sonny Gray 2,548,055 7,529,630 Eugenio Suarez 2,289,907 6,509,259 Raisel Iglesias 2,239,290 6,333,333 Shogo Akiyama 1,631,882 4,222,222 Wade Miley 1,631,882 4,222,222 Anthony DeSclafani 1,626,821 4,204,630 Freddy Galvis 1,530,648 3,870,370 Tucker Barnhart 1,049,783 2,462,963 Michael Lorenzen 1,106,728 2,621,296 Pedro Strop 625,864 1,284,259 Curt Casali 534,120 1,029,167 Travis Jankowski 429,722 738,889 Matt Bowman 367,526 608,704 Luis Castillo 293,580 466,907 Scott Schebler 282,571 445,796 Tyler Mahle 273,871 429,114 Jesse Winker 272,112 425,741 Amir Garrett 268,442 418,704 Robert Stephenson 267,342 416,593 Luke Sims 262,020 406,389 Justin Shafer 260,626 403,715 Phillip Ervin 260,552 403,574 Cody Reed 260,552 403,574 Kyle Farmer 259,635 401,815 Nick Senzel 259,268 401,111 Josh VanMeter 258,718 400,056 Alex Blandino 257,800 398,296 Aristides Aquino 256,706 396,537 Joel Kuhnel 256,706 396,537 Mark Payton 256,706 396,537 Totals 36,264,866 102,259,051 ——— COLORADO ROCKIES Nolan Arenado $5,478,796 $24,629,630 Charlie Blackmon 4,061,512 14,777,778 Wade Davis 3,504,722 11,962,963 Ian Desmond 3,201,018 10,555,556 Jake McGee 2,340,524 6,685,185 Bryan Shaw 2,239,290 6,333,333 Trevor Story 2,036,821 5,629,630 Daniel Murphy 2,036,821 5,629,630 Jon Gray 1,550,895 3,940,741 German Marquez 1,302,870 3,166,667 Kyle Freeland 891,604 2,023,148 David Dahl 790,370 1,741,667 Scott Oberg 670,154 1,407,407 Tony Wolters 644,845 1,337,037 Chi Chi Gonzalez 606,882 1,231,481 Carlos Estevez 437,314 760,000 James Pazos 261,103 404,630 Jairo Diaz 260,552 403,574 Ryan McMahon 260,552 403,574 Antonio Senzatela 260,552 403,574 Raimel Tapia 260,552 403,574 Garrett Hampson 258,718 400,056 Jeff Hoffman 258,718 400,056 Tyler Kinley 258,718 400,056 Yency Almonte 257,617 397,944 Phillip Diehl 257,617 397,944 Josh Fuentes 257,617 397,944 Sam Hilliard 257,617 397,944 Peter Lambert 257,617 397,944 Dom Nunez 257,617 397,944 Brendan Rodgers 257,617 397,944 Totals 35,677,222 107,816,555 ——— LOS ANGELES DODGERS David Price $5,175,092 $22,518,519 Mookie Betts 4,668,919 19,000,000 Clayton Kershaw 4,297,726 16,419,753 Justin Turner 3,808,425 13,370,370 Kenley Jansen 3,656,574 12,666,667 A.J. Pollock 2,745,463 8,444,444 Cody Bellinger 2,669,537 8,092,593 Blake Treinen 2,441,759 7,037,037 Joe Kelly 2,138,055 5,981,481 Joc Pederson 1,986,203 5,453,704 Corey Seager 1,955,833 5,348,148 Enrique Hernandez 1,611,635 4,151,852 Chris Taylor 1,550,895 3,940,741 Pedro Baez 1,176,327 2,814,815 Alex Wood 1,176,327 2,814,815 Austin Barnes 442,376 774,074 Max Muncy 417,067 703,704 Julio Urias 417,067 703,704 Scott Alexander 371,196 615,741 Jimmy Nelson 325,324 527,778 Walker Buehler 271,562 424,685 Ross Stripling 270,277 422,222 Dylan Floro 267,892 417,648 Caleb Ferguson 264,222 410,611 Adam Kolarek 264,222 410,611 Matt Beaty 260,552 403,574 Dustin May 260,552 403,574 Dennis Santana 260,552 403,574 Will Smith 260,552 403,574 Tony Gonsolin 257,800 398,296 Brusdar Graterol 257,800 398,296 Gavin Lux 257,800 398,296 Edwin Rios 257,800 398,296 Totals 6,443,383 146,673,197 ——— MIAMI MARLINS Jonathan Villar $2,077,314 $5,770,370 Corey Dickerson 1,834,351 4,925,926 Miguel Rojas 1,366,142 3,342,593 Jose Urena 1,113,055 2,638,889 Brandon Kintzler 923,240 2,111,111 Jesus Aguilar 815,679 1,812,037 Francisco Cervelli 670,154 1,407,407 Adam Conley 549,938 1,073,148 Matt Joyce 543,611 1,055,556 Yimi Garcia 442,376 774,074 Sandy Alcantara 277,617 436,296 Brian Anderson 275,782 432,778 Ryne Stanek 271,819 425,178 Jorge Alfaro 268,442 418,704 Jon Berti 268,442 418,704 Caleb Smith 265,323 412,722 Lewis Brinson 262,938 408,148 Garrett Cooper 262,938 408,148 Harold Ramirez 262,938 408,148 Drew Steckenrider 261,837 406,037 Pablo Lopez 261,103 404,630 Elieser Hernandez 259,819 402,167 Jordan Yamamoto 257,433 397,593 Jeff Brigham 256,706 396,537 Isan Diaz 256,706 396,537 Robert Dugger 256,706 396,537 Sterling Sharp 256,706 396,537 Magneuris Sierra 256,706 396,537 Stephen Tarpley 256,706 396,537 Chad Wallach 256,706 396,537 Totals 15,589,233 33,066,123 ——— MILWAUKEE BREWERS Lorenzo Cain $3,322,670 $11,119,307 Ryan Braun 3,198,550 10,544,116 Christian Yelich 2,821,388 8,796,296 Avisail Garcia 1,834,351 4,925,926 Corey Knebel 1,454,722 3,606,481 Brett Anderson 1,429,413 3,518,519 Josh Hader 1,201,635 2,885,185 Justin Smoak 1,176,327 2,814,815 Eric Sogard 1,176,327 2,814,815 Josh Lindblom 859,969 1,935,185 Omar Narvaez 853,642 1,917,593 Brock Holt 796,697 1,759,259 Orlando Arcia 720,771 1,548,148 Manny Pina 632,191 1,301,852 Alex Claudio 606,882 1,231,481 Ben Gamel 518,302 985,185 David Phelps 480,339 879,630 Jedd Gyorko 417,067 703,704 Brent Suter 380,370 633,333 Brandon Woodruff 282,424 445,515 Eric Lauer 263,782 409,767 Keston Hiura 263,708 409,626 Adrian Houser 263,525 409,274 Freddy Peralta 261,176 404,770 Corbin Burnes 259,268 401,111 Luis Urias 258,828 400,267 Devin Williams 257,910 398,507 Ray Black 257,874 398,437 Tyrone Taylor 257,543 397,804 Totals 26,507,651 67,995,908

MORE

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.