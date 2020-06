2020 MLB Proposal Comparison by Player

By The Associated Press

——— MINNESOTA TWINS Josh Donaldson $3,656,574 $12,666,667 Jake Odorizzi 3,626,203 12,525,926 Nelson Cruz 2,745,463 8,444,444 Marwin Gonzalez 2,239,290 6,333,333 Eddie Rosario 1,986,203 5,453,704 Homer Bailey 1,834,351 4,925,926 Max Kepler 1,682,500 4,398,148 Sergio Romo 1,366,142 3,342,593 Taylor Rogers 1,290,216 3,131,481 Alex Avila 1,239,598 2,990,741 Jose Berrios 1,182,654 2,832,407 Jorge Polanco 1,165,781 2,785,494 r-Michael Pineda 1,023,565 3,509,558 Miguel Sano 923,240 2,111,111 Kenta Maeda 923,240 2,111,111 Byron Buxton 942,222 2,163,889 Rich Hill 923,240 2,111,111 Tyler Clippard 859,969 1,935,185 Trevor May 722,037 1,551,667 Ehire Adrianza 568,919 1,125,926 Tyler Duffey 467,685 844,444 Matt Wisler 316,149 510,185 Mitch Garver 277,617 436,296 Luis Arraez 268,809 419,407 Jake Cave 265,690 413,426 Willians Astudillo 259,635 401,815 Randy Dobnak 259,635 401,815 Zack Littell 259,635 401,815 Devin Smeltzer 259,635 401,815 Cody Stashak 259,635 401,815 Totals 33,795,532 91,083,255 ——— NEW YORK YANKEES Gerrit Cole $5,580,030 $25,333,333 Giancarlo Stanton 4,567,685 18,296,296 Masahiro Tanaka 4,263,981 16,185,185 J.A. Happ 3,504,722 11,962,963 Aroldis Chapman 3,352,870 11,259,259 Zack Britton 2,897,314 9,148,148 James Paxton 2,821,388 8,796,296 DJ LeMahieu 2,745,463 8,444,444 Aaron Hicks 2,517,685 7,388,889 Luis Severino 2,441,759 7,037,037 Brett Gardner 2,036,821 5,629,630 Adam Ottavino 2,036,821 5,629,630 Aaron Judge 2,138,055 5,981,481 Gary Sanchez 1,429,413 3,518,519 Tommy Kahnle 834,660 1,864,815 Gio Urshela 790,370 1,741,667 Chad Green 486,666 897,222 Luis Cessa 378,535 629,815 Jordan Montgomery 345,507 566,481 Jonathan Holder 325,324 527,778 Gleyber Torres 298,021 475,422 Luke Voit 282,754 446,148 Miguel Andujar 282,204 445,093 Mike Tauchman 271,415 424,404 Clint Frazier 265,910 413,848 Tyler Wade 263,965 410,119 Jonathan Loaisiga 263,167 408,588 Mike Ford 262,864 408,007 Kyle Higashioka 262,644 407,585 Totals 47,948,013 154,678,102 ——— OAKLAND ATHLETICS Khris Davis $3,466,759 $11,787,037 Marcus Semien 2,897,314 9,148,148 Joakim Soria 2,138,055 5,981,481 Mike Fiers 2,057,067 5,700,000 Stephen Piscotty 1,834,351 4,925,926 Yusmeiro Petit 1,530,648 3,870,370 Liam Hendriks 1,490,154 3,729,630 Mark Canha 1,378,796 3,377,778 Sean Manaea 1,113,055 2,638,889 Robbie Grossman 1,106,728 2,621,296 Jake Diekman 859,969 1,935,185 Chris Bassitt 733,425 1,583,333 Chad Pinder 676,481 1,425,000 T.J. McFarland 619,537 1,266,667 Burch Smith 299,635 478,519 Matt Chapman 278,901 438,759 Matt Olson 271,562 424,685 Tony Kemp 269,213 420,181 Daniel Mengden 260,552 403,574 Frankie Montas 260,552 403,574 Franklin Barreto 258,718 400,056 Ramon Laureano 258,718 400,056 Lou Trivino 258,718 400,056 J.B. Wendelken 258,718 400,056 Austin Allen 257,800 398,296 Seth Brown 256,706 396,537 Jonah Heim 256,706 396,537 Jesus Luzardo 256,706 396,537 Vimael Machin 256,706 396,537 Jorge Mateo 256,706 396,537 Sean Murphy 256,706 396,537 A.J. Puk 256,706 396,537 Totals 26,632,368 67,334,311 ——— SEATTLE MARINERS Kyle Seager $3,808,425 $13,370,370 Yusei Kikuchi 3,049,166 9,851,852 Dee Gordon 2,973,240 9,500,000 Mitch Haniger 925,771 2,118,148 Mallex Smith 758,734 1,653,704 Taijuan Walker 670,154 1,407,407 Yoshihisa Hirano 568,919 1,125,926 Kendall Graveman 543,611 1,055,556 Evan White 492,993 914,815 Marco Gonzales 417,067 703,704 Carl Edwards Jr. 398,719 668,519 Brandon Brennan 266,754 415,467 Daniel Vogelbach 263,268 408,781 Tom Murphy 261,947 406,248 J.P. Crawford 261,397 405,193 Matt Magill 261,066 404,559 Dan Altavilla 260,552 403,574 Austin Adams 259,598 401,744 Austin Nola 259,562 401,674 Dylan Moore 259,305 401,181 Nestor Cortes 258,791 400,196 Shed Long 258,387 399,422 Erik Swanson 258,387 399,422 Timmy Lopes 258,057 398,789 Justus Sheffield 257,910 398,507 Taylor Guilbeau 257,617 397,944 Kyle Lewis 257,433 397,593 Justin Dunn 257,250 397,241 Gerson Bautista 257,103 396,959 Jake Fraley 256,993 396,748 Sam Haggerty 256,993 396,748 Yohan Ramirez 256,706 396,537 Totals 20,051,875 50,794,528 ——— TAMPA BAY RAYS Charlie Morton $3,201,018 $10,555,556 Kevin Kiermaier 2,441,759 7,037,037 Blake Snell 1,834,351 4,925,926 Yoshitomo Tsutsugo 1,429,413 3,518,519 Mike Zunino 1,302,870 3,166,667 Hunter Renfroe 999,166 2,322,222 Manuel Margot 790,370 1,741,667 Jose Martinez 746,080 1,618,519 Chaz Roe 717,025 1,537,733 Tyler Glasnow 682,808 1,442,593 Brandon Lowe 543,611 1,055,556 Oliver Drake 423,395 721,296 Daniel Robertson 423,395 721,296 Ji-Man Choi 362,021 598,148 Willy Adames 262,754 407,796 Austin Meadows 262,534 407,374 Ryan Yarbrough 262,387 407,093 Nick Anderson 261,947 406,248 Yonny Chirinos 261,727 405,826 Yandy Diaz 261,690 405,756 Diego Castillo 261,397 405,193 Joey Wendle 261,323 405,052 Jose Alvarado 260,406 403,293 Jalen Beeks 260,149 402,800 Andrew Kittredge 259,708 401,956 Colin Poche 258,681 399,985 Michael Perez 258,020 398,719 Peter Fairbanks 257,323 397,381 Totals 19,547,328 46,617,207 ——— TEXAS RANGERS Shin-Soo Choo $4,061,512 $14,777,778 Corey Kluber 3,732,500 13,018,519 Elvis Andrus 3,201,018 10,555,556 Lance Lynn 2,441,759 7,037,037 Kyle Gibson 2,441,759 7,037,037 Mike Minor 2,340,524 6,685,185 Rougned Odor 2,239,290 6,333,333 Jordan Lyles 1,834,351 4,925,926 Robinson Chirinos 1,581,265 4,046,296 Joey Gallo 1,277,561 3,096,296 Jesse Chavez 1,176,327 2,814,815 Danny Santana 1,075,092 2,533,333 Todd Frazier 1,049,783 2,462,963 Jeff Mathis 923,240 2,111,111 Jose Leclerc 733,425 1,583,333 Joely Rodriguez 796,697 1,759,259 Nick Goody 385,875 643,889 Rafael Montero 338,168 552,407 Ronald Guzman 265,874 413,778 Isiah Kiner-Falefa 265,507 413,074 Willie Calhoun 261,837 406,037 Brett Martin 259,452 401,463 Luke Farrell 258,351 399,352 Yohander Mendez 258,351 399,352 Nick Solak 257,617 397,944 Jose Trevino 257,617 397,944 Brock Burke 257,250 397,241 Adolis Garcia 257,250 397,241 Jonathan Hernandez 257,250 397,241 Totals 34,486,502 96,394,740 ——— TORONTO BLUE JAYS Hyun-Jin Ryu $3,960,277 $14,074,074 Randal Grichuk 2,745,463 8,444,444 Tanner Roark 2,745,463 8,444,444 Ken Giles 2,360,771 6,755,556 Chase Anderson 2,138,055 5,981,481 Matt Shoemaker 1,226,944 2,955,556 Travis Shaw 1,176,327 2,814,815 Shun Yamaguchi 967,530 2,234,259 Lourdes Gurriel 796,697 1,759,259 Joe Panik 885,277 2,005,556 Brandon Drury 682,808 1,442,593 Anthony Bass 543,611 1,055,556 Rafael Dolis 417,067 703,704 Sam Gaviglio 271,342 424,263 Teoscar Hernandez 271,085 423,770 Wilmer Font 267,342 416,593 Trent Thornton 263,635 409,485 Danny Jansen 263,268 408,781 Derek Fisher 262,791 407,867 Rowdy Tellez 262,791 407,867 Vladimir Guerrero Jr. 262,681 407,656 Billy McKinney 262,241 406,811 Cavan Biggio 261,690 405,756 Ryan Borucki 260,663 403,785 Bo Bichette 259,268 401,111 Reese McGuire 259,048 400,689 Jonathan Davis 258,901 400,407 Jordan Romano 258,461 399,563 Anthony Alford 258,094 398,859 Yennsy Diaz 257,066 396,889 Totals 25,106,657 65,591,449

