2020 MLB Proposal Comparison by Player

By The Associated Press

——— NEW YORK METS Robinson Cano $4,365,216 $16,888,889 Jacob deGrom 3,353,930 11,264,172 Marcus Stroman 2,745,463 8,444,444 Jeurys Familia 2,580,544 7,680,189 Jed Lowrie 2,239,290 6,333,333 Wilson Ramos 2,289,907 6,509,259 Rick Porcello 2,441,759 7,037,037 Noah Syndergaard 2,381,018 6,825,926 Michael Conforto 2,036,821 5,629,630 Yoenis Cespedes 1,631,882 4,222,222 Edwin Diaz 1,449,660 3,588,889 Steven Matz 1,429,413 3,518,519 Justin Wilson 1,429,413 3,518,519 Jake Marisnick 1,002,330 2,331,019 Michael Wacha 923,240 2,111,111 Dellin Betances 720,771 1,548,148 Brandon Nimmo 714,444 1,530,556 Seth Lugo 670,154 1,407,407 Robert Gsellman 474,012 862,037 Brad Brach 362,021 598,148 Pete Alonso 289,551 459,181 Jeff McNeil 276,764 434,661 Amed Rosario 273,499 428,401 J.D. Davis 267,511 416,918 Dominic Smith 262,507 407,322 Tomas Nido 261,773 405,915 Jacob Rhame 258,167 399,000 Luis Guillorme 257,820 398,334 Walker Lockett 257,809 398,314 Drew Smith 257,800 398,296 Totals 37,904,489 105,995,796 ——— PHILADELPHIA PHILLIES Bryce Harper $4,567,685 $18,296,296 Zack Wheeler 4,112,129 15,129,630 Jake Arrieta 3,960,277 14,074,074 Andrew McCutchen 3,504,722 11,962,963 Jean Segura 3,087,129 10,027,778 Jay Bruce 2,897,314 9,148,148 Didi Gregorius 2,897,314 9,148,148 David Robertson 2,593,611 7,740,741 J.T. Realmuto 2,441,759 7,037,037 Aaron Nola 2,036,821 5,629,630 Hector Neris 1,328,179 3,237,037 Vince Velasquez 1,075,092 2,533,333 Jose Alvarez 910,586 2,075,926 Zach Eflin 828,333 1,847,222 Scott Kingery 543,611 1,055,556 Adam Morgan 562,592 1,108,333 Tommy Hunter 362,021 598,148 Deolis Guerra 325,324 527,778 Andrew Knapp 310,645 499,630 Rhys Hoskins 272,112 425,741 Nick Pivetta 265,874 413,778 Seranthony Dominguez 259,819 402,167 Victor Arano 259,268 401,111 Ranger Suarez 259,268 401,111 Adam Haseley 259,085 400,759 Roman Quinn 258,901 400,407 Robert Stock 257,250 397,241 Enyel De Los Santos 256,706 396,537 Totals 40,693,427 125,316,260 ——— PITTSBURGH PIRATES Chris Archer $2,239,290 $6,333,333 Gregory Polanco 2,036,821 5,629,630 Josh Bell 1,378,796 3,377,778 Keone Kela 1,106,728 2,621,296 Trevor Williams 878,950 1,987,963 Adam Frazier 872,623 1,970,370 Joe Musgrove 872,623 1,970,370 Jameson Taillon 733,425 1,583,333 Jarrod Dyson 670,154 1,407,407 Michael Feliz 442,376 774,074 Guillermo Heredia 417,067 703,704 Luke Maile 380,370 633,333 J.T. Riddle 362,021 598,148 Chad Kuhl 358,351 591,111 Erik Gonzalez 316,149 510,185 Richard Rodriguez 282,571 445,796 Colin Moran 267,892 417,648 Steven Brault 266,791 415,537 Kyle Crick 266,608 415,185 Jose Osuna 266,424 414,833 Bryan Reynolds 266,424 414,833 Kevin Newman 266,241 414,481 Chris Stratton 266,057 414,130 Jacob Stallings 265,323 412,722 Clay Holmes 262,754 407,796 Mitch Keller 262,020 406,389 Nick Burdi 260,919 404,278 Dovydas Neverauskas 260,002 402,519 Kevin Kramer 259,452 401,463 Totals 16,785,222 36,479,645 ——— ST. LOUIS CARDINALS Paul Goldschmidt $4,162,746 $15,481,481 Yadier Molina 3,960,277 14,074,074 Matt Carpenter 3,732,500 13,018,519 Miles Mikolas 3,314,907 11,083,333 Dexter Fowler 3,125,092 10,203,704 Carlos Martinez 2,669,537 8,092,593 Andrew Miller 2,669,537 8,092,593 Kolten Wong 2,479,722 7,212,963 Brett Cecil 1,834,351 4,925,926 Adam Wainwright 1,429,413 3,518,519 Kwang Hyun Kim 1,176,327 2,814,815 Brad Miller 670,154 1,407,407 Matt Wieters 670,154 1,407,407 Paul DeJong 543,611 1,055,556 John Gant 492,993 914,815 Jack Flaherty 271,929 425,389 Harrison Bader 266,644 415,256 John Brebbia 265,727 413,496 Giovanny Gallegos 263,819 409,837 Tommy Edman 263,598 409,415 Dakota Hudson 263,121 408,500 Jordan Hicks 262,497 407,304 Tyler Webb 261,397 405,193 Tyler O’Neill 260,516 403,504 Daniel Ponce de Leon 260,296 403,081 Austin Gomber 259,268 401,111 Ryan Helsley 258,901 400,407 Lane Thomas 258,828 400,267 Rangel Ravelo 257,800 398,296 Totals 36,605,662 109,004,761 ——— SAN DIEGO PADRES Manny Machado $4,972,623 $21,111,111 Wil Myers 3,960,277 14,074,074 Eric Hosmer 3,960,277 14,074,074 Garrett Richards 2,138,055 5,981,481 Tommy Pham 2,016,574 5,559,259 Kirby Yates 1,847,006 4,969,907 Jurickson Profar 1,571,142 4,011,111 Drew Pomeranz 1,176,327 2,814,815 Craig Stammen 1,176,327 2,814,815 Austin Hedges 923,240 2,111,111 Pierce Johnson 670,154 1,407,407 Greg Garcia 543,611 1,055,556 Matt Strahm 518,302 985,185 Dinelson Lamet 492,993 914,815 Luis Perdomo 398,719 668,519 Joey Lucchesi 270,020 421,730 Fernando Tatis Jr. 267,268 416,452 Emilio Pagan 266,975 415,889 Chris Paddack 266,057 414,130 Cal Quantrill 259,929 402,378 Trey Wingenter 259,745 402,026 Franchy Cordero 259,672 401,885 Jose Castillo 259,195 400,970 Francisco Mejia 259,195 400,970 Luis Torrens 258,828 400,267 Josh Naylor 258,718 400,056 Breyvic Valera 258,534 399,704 Ty France 258,204 399,070 Trent Grisham 258,094 398,859 Michel Baez 257,947 398,578 Andres Munoz 257,910 398,507 Javy Guerra 257,360 397,452 David Bednar 257,176 397,100 Jake Cronenworth 256,706 396,537 Anderson Espinoza 256,706 396,537 Totals $31,569,866 $90,612,337 ——— SAN FRANCISCO GIANTS Buster Posey $4,102,006 $15,059,259 Johnny Cueto 4,061,512 14,777,778 Jeff Samardzija 3,656,574 12,666,667 Brandon Belt 3,352,870 11,259,259 Brandon Crawford 3,201,018 10,555,556 Evan Longoria 3,123,996 10,198,626 Kevin Gausman 2,239,290 6,333,333 Drew Smyly 1,176,327 2,814,815 Wilmer Flores 923,240 2,111,111 Hunter Pence 923,240 2,111,111 Tony Watson 923,240 2,111,111 Tyler Anderson 613,209 1,249,074 Donovan Solano 511,975 967,593 Alex Dickerson 389,544 650,926 Wandy Peralta 345,507 566,481 Jarlin Garcia 266,057 414,130 Trevor Gott 266,057 414,130 Reyes Moronta 266,057 414,130 Dereck Rodriguez 261,470 405,333 Austin Slater 261,470 405,333 Andrew Suarez 261,470 405,333 Tyler Beede 259,176 400,935 Mike Yastrzemski 259,176 400,935 Sam Coonrod 258,030 398,736 Mauricio Dubon 258,030 398,736 Aramis Garcia 258,030 398,736 Logan Webb 258,030 398,736 Jaylin Davis 257,341 397,417 Tyler Rogers 257,341 397,417 Dany Jimenez 256,706 396,537 Totals 33,447,989 $99,479,274 ——— WASHINGTON NATIONALS Stephen Strasburg 5,137,799 $22,259,285 Max Scherzer $ 4,848,890 20,251,016 Patrick Corbin 3,808,425 13,370,370 Adam Eaton 2,340,524 6,685,185 Anibal Sanchez 2,239,290 6,333,333 Will Harris 2,036,821 5,629,630 Trea Turner 1,925,463 5,242,593 Sean Doolittle 1,733,117 4,574,074 Kurt Suzuki 1,631,882 4,222,222 Starlin Castro 1,429,413 3,518,519 Daniel Hudson 1,429,413 3,518,519 Yan Gomes 1,176,327 2,814,815 Howie Kendrick 1,176,327 2,814,815 Michael A. Taylor 1,005,493 2,339,815 Eric Thames 923,240 2,111,111 Asdrubal Cabrera 796,697 1,759,259 Ryan Zimmerman 670,154 1,407,407 Roenis Elias 663,827 1,389,815 Joe Ross 543,611 1,055,556 Wilmer Difo 417,067 703,704 Juan Soto 281,066 442,911 Victor Robles 267,635 417,156 Wander Suero 263,745 409,696 Ryne Harper 260,552 403,574 Tanner Rainey 260,075 402,659 Austin Voth 258,864 400,337 Austen Williams 257,470 397,663 Carter Kieboom 257,323 397,381 Totals 38,040,510 115,272,420

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.