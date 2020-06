ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through May 31

1 Novak Djokovic $4,486,616 2 Dominic Thiem $1,741,574 3 Rafael Nadal $1,354,342 4 Gael Monfils $1,145,455 5 Alexander Zverev $983,452 6 Roberto Bautista Agut $900,316 7 Stefanos Tsitsipas $810,608 8 Daniil Medvedev $722,540 9 Roger Federer $714,792 10 Andrey Rublev $684,657 11 Felix Auger-Aliassime $664,700 12 Cristian Garin $651,909 13 Karen Khachanov $651,254 14 Dusan Lajovic $631,970 15 David Goffin $575,527 16 Nick Kyrgios $556,370 17 Daniel Evans $553,715 18 Fabio Fognini $538,868 19 Pablo Carreno Busta $535,522 20 Diego Schwartzman $506,541 21 Stan Wawrinka $488,347 22 Grigor Dimitrov $484,736 23 Taylor Fritz $442,220 24 Milos Raonic $429,852 25 Viktor Troicki $426,949 26 Casper Ruud $422,823 27 Borna Coric $421,992 28 Denis Shapovalov $415,387 29 Tennys Sandgren $412,750 30 John Isner $411,414 31 Marin Cilic $398,270 32 Benoit Paire $394,326 33 Hubert Hurkacz $390,419 34 Jan-Lennard Struff $384,297 35 Yoshihito Nishioka $355,329 36 Alex de Minaue $347,126 37 Kevin Anderson $343,649 38 Nikoloz Basilashvili $343,031 39 Joe Salisbury $333,339 40 Guido Pella $329,167 41 Rajeev Ram $305,264 42 Filip Krajinovic $302,354 43 Marton Fucsovics $293,105 44 John Millman $290,705 45 Alexander Bublik $289,226 46 Pierre-Hugues Herbert $283,910 47 Kyle Edmund $268,247 48 Albert Ramos-Vinolas $261,713 49 Feliciano Lopez $255,548 50 Ugo Humbert $252,793

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.