By The Associated Press

Through June 28

1. Austin Hill, 253 (0).

2. Ben Rhodes, 202 (0).

3. Grant Enfinger, 192 (2).

4. Sheldon Creed, 189 (0).

5. Todd Gilliland, 187 (0).

6. Christian Eckes, 179 (0).

7. Zane Smith, 177 (0).

8. Tyler Ankrum, 174 (0).

