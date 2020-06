PGA Tour RBC Heritage

By The Associated Press

Thurday At Harbour Town Golf Links Hilton Head, S.C. Purse: $7,100,000 Yardage: 7,099; Par: 71 First Round Ian Poulter 33-31—64 -7 Mark Hubbard 31-33—64 -7 Sebastián Muñoz 33-32—65 -6 Viktor Hovland 31-34—65 -6 Michael Thompson 34-31—65 -6 Webb Simpson 31-34—65 -6 Dylan Frittelli 33-32—65 -6 Brice Garnett 33-32—65 -6 Ryan Palmer 31-34—65 -6 Matthew NeSmith 34-32—66 -5 Jordan Spieth 29-37—66 -5 Tony Finau 33-33—66 -5 Matthew Fitzpatrick 34-32—66 -5 Erik van Rooyen 31-35—66 -5 Mackenzie Hughes 34-32—66 -5 Harris English 33-34—67 -4 Patrick Rodgers 36-31—67 -4 Vaughn Taylor 32-35—67 -4 Daniel Berger 35-32—67 -4 Brooks Koepka 32-35—67 -4 Rickie Fowler 34-33—67 -4 Ernie Els 32-35—67 -4 J.T. Poston 33-34—67 -4 Sepp Straka 32-35—67 -4 Christiaan Bezuidenhout 33-34—67 -4 Bryson DeChambeau 33-34—67 -4 Max Homa 33-34—67 -4 Joel Dahmen 33-35—68 -3 Kevin Kisner 34-34—68 -3 C.T. Pan 32-36—68 -3 Jim Herman 33-35—68 -3 Collin Morikawa 35-33—68 -3 Stewart Cink 33-35—68 -3 Matt Wallace 35-33—68 -3 Danny Lee 33-35—68 -3 Chris Stroud 34-34—68 -3 Dustin Johnson 33-35—68 -3 Brendon Todd 34-34—68 -3 Andrew Landry 34-34—68 -3 Corey Conners 33-35—68 -3 Chez Reavie 33-35—68 -3 Wyndham Clark 32-36—68 -3 Chesson Hadley 35-33—68 -3 Brian Stuard 34-34—68 -3 Luke List 35-34—69 -2 Kyle Stanley 34-35—69 -2 Jason Kokrak 35-34—69 -2 Harry Higgs 34-35—69 -2 Cameron Smith 33-36—69 -2 Zach Johnson 35-34—69 -2 Bubba Watson 36-33—69 -2 Joaquin Niemann 35-34—69 -2 Jim Furyk 33-36—69 -2 Bernhard Langer 38-31—69 -2 Wesley Bryan 34-35—69 -2 Carlos Ortiz 37-32—69 -2 Abraham Ancer 35-34—69 -2 Lucas Glover 35-34—69 -2 Billy Horschel 33-36—69 -2 Gary Woodland 38-31—69 -2 Ryan Armour 33-36—69 -2 Jason Dufner 35-34—69 -2 Sam Ryder 34-35—69 -2 Matt Jones 36-33—69 -2 Branden Grace 32-37—69 -2 Alex Noren 35-34—69 -2 Spencer Ralston 34-35—69 -2 Scott Stallings 35-35—70 -1 Harold Varner III 36-34—70 -1 Sergio Garcia 35-35—70 -1 Patton Kizzire 36-34—70 -1 Patrick Reed 36-34—70 -1 Vijay Singh 34-36—70 -1 Danny Willett 35-35—70 -1 Brian Harman 37-33—70 -1 Roger Sloan 35-35—70 -1 Russell Henley 36-34—70 -1 Tom Hoge 33-37—70 -1 Emiliano Grillo 35-35—70 -1 Rory Sabbatini 35-35—70 -1 Troy Merritt 33-37—70 -1 Justin Rose 37-33—70 -1 Matt Kuchar 35-35—70 -1 Jhonattan Vegas 34-36—70 -1 Aaron Baddeley 34-37—71 E Kevin Tway 36-35—71 E Luke Donald 34-37—71 E Jason Day 35-36—71 E Tyrrell Hatton 36-35—71 E Charley Hoffman 34-37—71 E Adam Schenk 32-39—71 E Bud Cauley 35-36—71 E Charl Schwartzel 36-35—71 E Peter Malnati 34-37—71 E Jon Rahm 33-38—71 E Tyler Duncan 35-36—71 E Sam Burns 37-34—71 E Brian Gay 35-36—71 E Bo Van Pelt 35-36—71 E Bill Haas 37-34—71 E Doc Redman 36-36—72 +1 Si Woo Kim 35-37—72 +1 Rory McIlroy 34-38—72 +1 Sung Kang 37-35—72 +1 Nate Lashley 36-36—72 +1 Xander Schauffele 37-35—72 +1 Adam Long 37-35—72 +1 Kyoung-Hoon Lee 36-36—72 +1 Bronson Burgoon 38-34—72 +1 Jazz Janewattananond 35-37—72 +1 Maverick McNealy 34-38—72 +1 Davis Love III 37-35—72 +1 Matthew Wolff 35-37—72 +1 Justin Thomas 34-38—72 +1 Keith Mitchell 36-36—72 +1 Adam Hadwin 35-37—72 +1 Michael Kim 35-37—72 +1 J.J. Spaun 37-35—72 +1 Michael Gligic 37-35—72 +1 Scott Brown 36-37—73 +2 Aaron Wise 37-36—73 +2 Kevin Chappell 37-36—73 +2 Denny McCarthy 37-36—73 +2 Ryan Moore 36-37—73 +2 K.J. Choi 37-36—73 +2 Rafa Cabrera Bello 39-34—73 +2 Pat Perez 38-35—73 +2 Louis Oosthuizen 37-36—73 +2 Sungjae Im 36-37—73 +2 Charles Howell III 36-37—73 +2 Russell Knox 37-36—73 +2 Kevin Streelman 37-36—73 +2 Andy Ogletree 38-35—73 +2 Byeong Hun An 38-36—74 +3 Nick Watney 37-37—74 +3 Matt Every 37-37—74 +3 Andrew Putnam 37-37—74 +3 Ted Potter, Jr. 36-38—74 +3 Hideki Matsuyama 37-37—74 +3 Brandt Snedeker 38-36—74 +3 Shane Lowry 39-35—74 +3 Jimmy Walker 37-37—74 +3 Talor Gooch 38-37—75 +4 Graeme McDowell 39-36—75 +4 David Hearn 39-36—75 +4 Austin Cook 38-38—76 +5 Lanto Griffin 38-38—76 +5 Scott Piercy 39-37—76 +5 Glen Day 39-37—76 +5 Victor Perez 34-42—76 +5 Martin Trainer 38-42—80 +9

