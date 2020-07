2020 Baseball First-Round Signing Bonuses

By The Associated Press

The signing bonuses for the first-round selections in the 2020 baseball amateur draft:

1. Detroit Tigers, Spencer Torkelson, 1B, Arizona St., $8,416,300

2. Baltimore Orioles, Heston Kjerstad, OF, Arkansas, $5.2 million

3. Miami Marlins, Max Meyer, RHP, Minnesota.

4. Kansas City Royals, Asa Lacy, LHP, Texas A&M., $6.67 million

5. Toronto Blue Jays, Austin Martin, SS, Vanderbilt.

6. Seattle Mariners, Emerson Hancock, RHP, Georgia, $5.7 million

7. Pittsburgh Pirates, Nick Gonzales, SS, New Mexico St., $5,432,400

8. San Diego Padres, Robert Hassell III, OF, Independence H.S., Thompson Station, Tenn., $4.3 million

9. Colorado Rockies, Zac Veen, OF, Spruce Creek H.S., Port Orange, Fla., $5 million

10. Los Angeles Angels, Reid Detmers, LHP, Louisville, $4.67 million

11. Chicago White Sox, Garrett Crochet, LHP, Tennessee, $4,547,500

12. Cincinnati Reds, Austin Hendrick, OF, West Allegheny H.S., Imperial, Pa., $4 million

13. San Francisco Giants, Patrick Bailey, C, NC State, $3.8 million

14. Texas Rangers, Justin Foscue, 2B, Mississippi St., $3.25 million

15. Philadelphia Phillies, Mick Abel, RHP, Jesuit H.S., Portland, Ore., $4,075,000

16. Chicago Cubs, Ed Howard, SS, Mt. Carmel H.S., Chicago, Ill., $3,745,500

17. Boston Red Sox, Nick Yorke, 2B, Archbishop Mitty H.S., San Jose,Calif.

18. Arizona Diamondbacks, Bryce Jarvis, RHP, Duke, $2.65 million

19. New York Mets, Pete Crow-Armstrong, OF, Harvard-Westlake H.S., Studio City, Calif., $3,359,000

20. Milwaukee Brewers, Garrett Mitchell, OF, UCLA.

21. St. Louis Cardinals, Jordan Walker, 3B, Decatur H.S., Decatur, Ga., $2.9 million

22. Washington Nationals, Cade Cavalli, RHP, Oklahoma, $3,027,000

23. Cleveland Indians, Carson Tucker, SS, Mountain Pointe H.S., Phoenix, $2 million

24. Tampa Bay Rays, Nick Bitsko, RHP, Central Bucks East H.S., Doylestown, Pa., $3 million

25. Atlanta Braves, Jared Shuster, LHP, Wake Forest, $2,197,500

26. Oakland Athletics, Tyler Soderstrom, C, Turlock H.S., Calif., $3.3 million

27. Minnesota Twins, Aaron Sabato, 1B, North Carolina, $2.75 million

28. New York Yankees, Austin Wells, C, Arizona, $2.5 million

29. Los Angeles Dodgers, Bobby Miller, RHP, Louisville,Or $2,197,500

