Angels 1, Padres 0

Los Angeles San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 33 1 7 0 Totals 32 0 6 0 Fltcher 2b 4 1 2 0 Tts Jr. ss 2 0 1 0 M.Trout cf 3 0 1 0 Crnwrth pr 1 0 0 0 L Stlla 1b 3 0 0 0 Grisham cf 3 0 0 0 A.Pjols dh 4 0 0 0 Marcano lf 1 0 0 0 J.Cstro c 3 0 1 0 Machado 3b 3 0 0 0 Hrmsllo cf 1 0 0 0 T.Frnce 3b 1 0 1 0 J.Upton lf 3 0 0 0 To.Pham lf 2 0 0 0 Ta.Ward lf 1 0 0 0 Trmmell rf 1 0 0 0 M.Thiss 3b 3 0 1 0 E.Hsmer 1b 3 0 1 0 J.Rojas 3b 1 0 1 0 J.Nylor pr 1 0 0 0 Simmons ss 3 0 0 0 W.Myers dh 3 0 0 0 Alcntra 2b 1 0 0 0 W.Rivas ph 1 0 1 0 Goodwin rf 3 0 1 0 J.Prfar 2b 2 0 0 0 G.Grcia pr 1 0 0 0 A.Hdges c 3 0 1 0 O.Mller ph 1 0 0 0 Olvares rf 3 0 1 0

Los Angeles 100 000 000 — 1 San Diego 000 000 000 — 0

E_Richards (1). DP_Los Angeles 1, San Diego 1. LOB_Los Angeles 7, San Diego 8. 2B_Trout (1), Rojas (2), Olivares (2). CS_Trout (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Canning W, 1-0 6 3 0 0 2 5 Robles H, 1 1 1 0 0 1 3 Milner H, 1 1 1 0 0 0 1 Buttrey S, 1-1 1 1 0 0 0 0

San Diego Richards L, 0-1 4 2-3 5 1 0 1 5 Strahm 1-3 0 0 0 0 0 Stammen 1 1 0 0 0 1 Pagan 1 0 0 0 0 1 Pomeranz 1 0 0 0 1 1 Yates 1 1 0 0 0 2

WP_Robles.

Umpires_Home, Nick Mahrley First, Mark Ripperger Second, Tom Woodring Third, Nestor Cej.

T_2:57. A_

