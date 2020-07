Arizona 4, Texas 1

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 8 2 5 7 K.Marte 2b 5 0 2 0 0 0 .333 K.Calhoun rf 5 0 0 0 0 2 .176 S.Marte cf 3 1 1 0 1 0 .368 Escobar 3b 4 1 1 0 1 1 .158 Walker 1b 4 2 1 0 0 1 .267 Peralta lf 3 0 1 1 1 0 .158 Lamb dh 3 0 0 0 1 2 .111 Vogt c 4 0 1 1 0 1 .167 Ahmed ss 3 0 1 0 1 0 .125

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 3 1 1 11 Choo lf 4 0 0 0 0 2 .077 Santana cf 4 0 0 0 0 3 .059 Odor 2b 4 1 1 1 0 3 .200 Gallo rf 3 0 0 0 1 1 .214 Frazier 1b 3 0 0 0 0 1 .091 W.Calhoun dh 3 0 0 0 0 1 .000 Andrus ss 3 0 1 0 0 0 .154 Chirinos c 3 0 1 0 0 0 .125 Kiner-Falefa 3b 3 0 0 0 0 0 .200

Arizona 300 001 000_4 8 1 Texas 000 000 100_1 3 1

E_Ahmed (1), Kiner-Falefa (1). LOB_Arizona 9, Texas 3. 2B_Walker (2), Vogt (1). HR_Odor (1), off M.Kelly. RBIs_Peralta (2), Vogt (1), Odor (2). SB_Gallo (1), S.Marte (1).

Runners left in scoring position_Arizona 4 (Vogt, Escobar 2, K.Marte); Texas 2 (Andrus, Choo). RISP_Arizona 2 for 9; Texas 0 for 3.

GIDP_K.Calhoun, Walker, Choo.

DP_Arizona 1 (K.Marte, Ahmed, Walker); Texas 2 (Andrus, Odor, Frazier; Odor, Andrus, Frazier).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA M.Kelly, W, 1-0 7 2-3 3 1 1 1 7 104 1.17 Chafin, H, 2 1-3 0 0 0 0 1 6 5.40 Bradley, S, 1-2 1 0 0 0 0 3 14 3.38

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Gibson, L, 0-1 5 5 3 0 3 4 93 0.00 Gibaut 1 2 1 1 1 1 26 2.70 Lyles 2 0 0 0 1 2 27 0.00 Vólquez 1 1 0 0 0 0 22 0.00

Inherited runners-scored_Chafin 2-0. HBP_Vólquez (S.Marte).

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Adrian Johnson; Second, Mark Ripperger; Third, Quinn Wolcott.

T_3:10. .

