Chicago Cubs 3, Milwaukee 0

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 0 3 0 0 9 Sogard 3b 4 0 0 0 0 0 .000 Yelich lf 4 0 0 0 0 2 .000 Hiura 2b 4 0 0 0 0 2 .000 Smoak 1b 3 0 0 0 0 2 .000 Braun dh 3 0 0 0 0 0 .000 García rf 3 0 0 0 0 1 .000 Narváez c 3 0 0 0 0 1 .000 Cain cf 3 0 0 0 0 1 .000 Arcia ss 3 0 3 0 0 0 1.000

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 3 5 3 1 7 Bryant 3b 4 0 0 0 0 2 .000 Rizzo 1b 2 1 1 1 1 0 .500 Báez ss 4 0 0 0 0 0 .000 Schwarber lf 3 0 1 0 0 1 .333 Almora Jr. cf 0 0 0 0 0 0 — Contreras c 3 0 0 0 0 2 .000 Heyward rf 3 0 0 0 0 1 .000 Caratini dh 3 0 1 0 0 0 .333 Hoerner 2b 3 1 1 0 0 0 .333 Happ cf-lf 3 1 1 2 0 1 .333

Milwaukee 000 000 000_0 3 1 Chicago 002 000 01x_3 5 0

E_Smoak (1). LOB_Milwaukee 3, Chicago 3. 2B_Caratini (1). HR_Happ (1), off Woodruff; Rizzo (1), off Feyereisen. RBIs_Happ 2 (2), Rizzo (1).

Runners left in scoring position_Milwaukee 0; Chicago 1 (Bryant). RISP_Milwaukee 0 for 0; Chicago 0 for 3.

GIDP_Báez, Heyward.

DP_Milwaukee 2 (Hiura, Arcia, Smoak; Sogard, Arcia, Smoak).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, L, 0-1 5 4 2 2 1 5 85 3.60 Claudio 2-3 0 0 0 0 1 15 0.00 Wahl 1-3 0 0 0 0 0 1 0.00 Knebel 1 0 0 0 0 0 9 0.00 Feyereisen 1 1 1 1 0 1 19 9.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, W, 1-0 9 3 0 0 0 9 103 0.00

Inherited runners-scored_Wahl 1-0. HBP_Woodruff (Rizzo).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, CB Bucknor; Second, John Tumpane; Third, Jose Navas.

T_2:30. .

