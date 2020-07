Chicago White Sox 10, Minnesota 3

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 6 3 2 5 Garver c 3 1 2 0 1 0 .333 Donaldson 3b 4 0 1 0 0 1 .143 Cruz dh 4 1 1 3 0 1 .375 Polanco ss 4 0 0 0 0 0 .222 Sanó 1b 4 0 0 0 0 1 .000 Rosario lf 4 0 1 0 0 0 .250 1-Whitefield pr 0 0 0 0 0 0 — Gonzalez rf 3 0 0 0 1 0 .000 Kepler cf 4 0 0 0 0 1 .222 Adrianza 2b 3 1 1 0 0 1 .333

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 10 14 10 4 11 Anderson ss 4 1 0 0 1 1 .222 Moncada 3b 4 0 1 1 1 1 .444 Abreu 1b 5 1 2 0 0 1 .222 Encarnación dh 4 1 1 2 0 2 .125 b-Collins ph-dh 0 0 0 0 1 0 — Jiménez lf 5 1 2 1 0 3 .500 Delmonico rf 2 0 0 0 1 1 .000 a-Engel ph-rf 2 1 1 0 0 1 .500 Robert cf 4 1 1 0 0 1 .375 McCann c 4 2 3 2 0 0 .750 García 2b 4 2 3 4 0 0 .429

Minnesota 000 003 000_3 6 0 Chicago 001 041 40x_10 14 1

a-singled for Delmonico in the 7th. b- for Encarnación in the 8th.

1-ran for Rosario in the 9th.

E_Anderson (1). LOB_Minnesota 5, Chicago 8. 2B_Moncada (2). HR_Cruz (1), off Cishek; García (1), off Littell; Encarnación (1), off Littell; Jiménez (1), off Littell; McCann (1), off Smeltzer; García (2), off Smeltzer. RBIs_Cruz 3 (3), Moncada (4), García 4 (4), Encarnación 2 (2), Jiménez (1), McCann 2 (2).

Runners left in scoring position_Minnesota 1 (Polanco); Chicago 5 (Encarnación, Abreu 2, McCann, Engel). RISP_Minnesota 1 for 4; Chicago 2 for 10.

Runners moved up_Abreu. GIDP_Donaldson.

DP_Chicago 1 (Moncada, García, Abreu).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Dobnak, L, 0-1 4 3 1 1 2 3 73 2.25 Littell 1 4 4 4 0 1 24 36.00 Smeltzer 2 6 5 5 1 5 50 22.50 Wisler 1 1 0 0 1 2 24 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel, W, 1-0 5 1-3 3 2 2 0 1 73 3.38 Cishek 1 1 1 1 0 0 16 9.00 Bummer, H, 1 2-3 0 0 0 1 1 13 6.75 Marshall 1 1 0 0 1 2 24 0.00 Lambert 1 1 0 0 0 1 17 0.00

Inherited runners-scored_Cishek 2-2.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Ramon De Jesus; Second, Shane Livensparger; Third, Bill Welke.

T_3:17. .

