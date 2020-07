Detroit 4, Kansas City 3

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 5 3 0 9 Merrifield 2b 4 1 1 3 0 0 .368 Soler rf 4 0 1 0 0 1 .176 Mondesi ss 4 0 0 0 0 2 .095 Pérez dh-c 4 0 0 0 0 2 .211 O’Hearn 1b 3 0 0 0 0 2 .286 Franco 3b 3 0 0 0 0 1 .263 Gordon lf 3 0 1 0 0 1 .125 Hernandez c 2 1 1 0 0 0 .333 a-Lopez ph 1 0 0 0 0 0 .143 Rosenthal p 0 0 0 0 0 0 — Phillips cf 3 1 1 0 0 0 .333

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 4 6 4 4 4 Goodrum ss 3 0 1 0 1 0 .263 Schoop 2b 3 1 1 2 0 0 .263 Cabrera dh 4 0 0 0 0 0 .111 1-H.Castro pr-dh 0 0 0 0 0 0 .000 Cron 1b 2 1 0 0 1 1 .235 Stewart lf 3 1 1 2 0 1 .100 Reyes lf 1 0 1 0 0 0 .400 Candelario 3b 2 0 0 0 2 1 .000 Maybin rf 4 0 2 0 0 0 .214 Romine c 3 0 0 0 0 0 .231 Jones cf 2 1 0 0 0 1 .313

Kansas City 003 000 000_3 5 1 Detroit 004 000 00x_4 6 3

a-grounded out for Hernandez in the 8th.

1-ran for Cabrera in the 7th.

E_Mondesi (2), Cron 2 (2), García (1). LOB_Kansas City 1, Detroit 6. 2B_Maybin (1). HR_Merrifield (2), off García; Schoop (1), off Zuber; Stewart (1), off Zuber. RBIs_Merrifield 3 (7), Schoop 2 (3), Stewart 2 (2). SB_Phillips (1).

Advertisement

Runners left in scoring position_Kansas City 1 (Merrifield); Detroit 4 (Romine, Stewart, Jones). RISP_Kansas City 1 for 2; Detroit 0 for 6.

Runners moved up_Romine. GIDP_Hernandez, Mondesi, Cron, Maybin, Romine.

DP_Kansas City 3 (Mondesi, O’Hearn, Merrifield, O’Hearn; Franco, O’Hearn; Mondesi, Merrifield, O’Hearn); Detroit 2 (Cron, Goodrum, Cron; Candelario, Schoop, Cron).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Zimmer 2 1 1 1 1 1 35 3.00 Zuber, L, 0-1 1 2 3 3 1 1 18 9.00 Newberry 1 0 0 0 0 1 15 0.00 Staumont 1 0 0 0 1 1 17 3.00 Barlow 1 1 0 0 1 0 16 0.00 Holland 1 1 0 0 0 0 10 0.00 Rosenthal 1 1 0 0 0 0 11 0.00

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA García 3 3 3 2 0 3 42 6.00 Alexander, W, 1-0 2 2 0 0 0 2 22 2.45 Cisnero, H, 1 1 0 0 0 0 1 10 3.00 Soto, H, 1 1 0 0 0 0 2 8 0.00 Farmer, H, 1 1 0 0 0 0 0 9 0.00 Jiménez, S, 3-3 1 0 0 0 0 1 8 3.00

Inherited runners-scored_Zuber 1-1. HBP_Zimmer (Jones), Staumont 2 (Schoop,Cron).

Umpires_Home, Bill Welke; First, Pat Hoberg; Second, Ramon De Jesus; Third, Shane Livensparger.

T_2:25. .

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.