Indians 5, Pirates 3

By The Associated Press

Cleveland Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 37 5 9 5 Totals 34 3 7 3 Hrnndez 2b 4 0 2 0 K.Nwman ss 4 0 1 0 C.Arryo 3b 1 1 1 1 Rynolds lf 3 1 1 0 Ramirez 3b 3 2 2 1 Heredia rf 1 0 0 0 Freeman 3b 2 0 0 0 Frazier 2b 3 0 0 0 F.Lndor ss 4 1 1 0 P.Evans 2b 1 0 0 0 Santana 1b 4 1 2 2 Jo.Bell dh 3 1 2 2 F.Reyes dh 3 0 1 1 A.Susac ph 1 0 0 0 S.Baron ph 1 0 0 0 C.Moran 3b 3 0 1 0 J.Lplow lf 3 0 0 0 Gnzalez 3b 1 0 0 0 G.Allen lf 1 0 0 0 J.Osuna 1b 3 0 1 0 Santana rf 3 0 0 0 J.Mrtin pr 0 1 0 0 B.Zmmer rf 1 0 0 0 C.Tcker rf 3 0 0 0 R.Perez c 3 0 0 0 J.Mrphy c 0 0 0 0 B.Tylor c 1 0 0 0 Stllngs c 3 0 0 0 Mercado cf 2 0 0 0 S.Brito lf 1 0 0 0 G.Vlera lf 1 0 0 0 J.Dyson cf 3 0 1 1 Ji-.Bae pr 1 0 0 0

Cleveland 201 010 001 — 5 Pittsburgh 200 000 100 — 3

E_Frazier (1). LOB_Cleveland 6, Pittsburgh 6. 2B_Hernandez (4), Bell (3), Moran (4), Dyson (2). HR_Arroyo (2), Ramirez (3), Santana (3), Bell (3). SB_Martin (4).

IP H R ER BB SO

Cleveland Civale W, 2-0 5 4 2 2 0 6 Plutko H, 1 1 1 0 0 0 0 Hand H, 2 1 2 1 1 0 3 Cimber H, 3 1 0 0 0 0 1 Karinchak S, 1-1 1 0 0 0 2 1

Pittsburgh Holland L, 0-2 3 5 3 2 1 2 Stratton 1 0 0 0 0 1 Crick 1 2 1 1 0 3 Holmes 1 0 0 0 0 1 Erlin 1 1 0 0 0 0 Hartlieb 1 0 0 0 0 0 Del Pozo 1 1 1 1 0 2

Umpires_Home, John Bacon First, Tim Timmons Second, Ed Hickox Third, Jansen Visconti LF, Jerry Meal.

T_2:59. A_

Advertisement

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.