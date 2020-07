Korn Ferry Tour Money Leaders

By The Associated Press

Through July 19

Trn Money 1. Davis Riley 11 $281,298 2. Will Zalatoris 10 $262,068 3. Mito Pereira 10 $193,640 4. Jared Wolfe 11 $163,914 5. Taylor Pendrith 12 $159,881 6. David Kocher 12 $153,795 7. Paul Barjon 10 $148,712 8. Dylan Wu 12 $145,265 9. Andrew Novak 11 $145,013 10. Ben Kohles 11 $144,536 11. Roberto Díaz 11 $139,478 12. Kyle Jones 8 $139,450 13. David Lipsky 9 $133,749 14. John Chin 11 $131,235 15. Tommy Gainey 8 $118,156 16. Lee Hodges 11 $110,787 17. Chris Kirk 1 $108,000 17. Luke List 1 $108,000 19. Nick Hardy 11 $106,790 20. Brandon Harkins 11 $94,277 21. Chad Ramey 12 $92,870 22. Greyson Sigg 12 $92,351 23. Justin Lower 11 $89,529 24. Paul Haley II 7 $88,701 25. Callum Tarren 11 $77,939 26. Joseph Bramlett 2 $76,500 27. John VanDerLaan 12 $67,462 28. Taylor Montgomery 9 $66,388 29. Ollie Schniederjans 9 $65,722 30. J.T. Griffin 10 $63,630 31. Augusto Núñez 12 $62,559 32. Jack Maguire 11 $60,669 33. Austin Smotherman 11 $60,188 34. John Oda 10 $58,736 35. Adam Svensson 11 $57,225 36. Grant Hirschman 11 $56,941 37. Chase Johnson 3 $56,514 38. Vince India 12 $51,816 39. Max McGreevy 11 $51,344 40. Derek Ernst 9 $50,858 41. Shad Tuten 9 $50,604 42. Erik Barnes 7 $50,468 43. Martin Piller 10 $50,304 44. Brent Grant 11 $49,588 45. Stephan Jaeger 10 $49,167 46. Daniel Summerhays 2 $48,750 47. Dawie van der Walt 12 $48,161 48. Patrick Fishburn 9 $48,142 49. Ryan McCormick 6 $47,900 50. Whee Kim 12 $45,742

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.