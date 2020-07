Korn Ferry Tour TPC Colorado Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At TPC Colorado at Heron Lakes Berthoud, Colo. Purse: $600,000 Par 72; Yardage: 7,991 Final Round

Will Zalatoris, $108,000 67-67-70-69_273

Chase Johnson, $54,000 70-66-75-63_274

Erik Barnes, $26,625 69-69-67-70_275

Stephan Jaeger, $26,625 70-71-68-66_275

Taylor Pendrith, $26,625 68-70-67-70_275

Callum Tarren, $26,625 70-66-70-69_275

Nick Hardy, $18,450 69-69-72-66_276

Augusto Núñez, $18,450 70-70-68-68_276

Tyson Alexander, $16,500 70-72-71-64_277

Derek Ernst, $13,278 71-72-69-66_278

Brad Hopfinger, $13,278 68-72-67-71_278

Greyson Sigg, $13,278 70-72-73-63_278

Adam Svensson, $13,278 71-70-68-69_278

Jared Wolfe, $13,278 72-66-70-70_278

Max Greyserman, $10,500 71-72-69-67_279

Ben Kohles, $10,500 67-69-72-71_279

Brett Coletta, $7,160 68-69-74-69_280

Stephen Franken, $7,160 67-71-74-68_280

J.T. Griffin, $7,160 67-75-69-69_280

Lee Hodges, $7,160 67-71-71-71_280

Justin Hueber, $7,160 73-70-64-73_280

David Lipsky, $7,160 74-69-68-69_280

Martin Piller, $7,160 69-70-72-69_280

Davis Riley, $7,160 67-72-70-71_280

Charlie Saxon, $7,160 71-69-70-70_280

Ollie Schniederjans, $7,160 71-70-73-66_280

Bobby Bai, $4,640 73-69-70-69_281

Kevin Roy, $4,640 74-64-73-70_281

Brett Stegmaier, $4,640 71-70-72-68_281

Chandler Blanchet, $3,996 71-69-70-72_282

Brian Campbell, $3,996 71-67-76-68_282

Jonathan Randolph, $3,996 73-67-71-71_282

David Skinns, $3,996 71-68-75-68_282

John VanDerLaan, $3,996 75-64-74-69_282

Hayden Buckley, $3,217 71-69-72-71_283

Scott Gutschewski, $3,217 71-70-72-70_283

Vince India, $3,217 69-72-72-70_283

Mikel Martinson, $3,217 69-72-73-69_283

Chad Ramey, $3,217 71-69-72-71_283

Curtis Thompson, $3,217 71-69-74-69_283

Patrick Fishburn, $3,217 70-71-74-68_283

Jim Knous, $3,217 71-71-73-68_283

Yuwa Kosaihira, $3,217 74-69-73-67_283

Will Cannon, $2,730 70-68-72-74_284

John Chin, $2,730 73-67-71-73_284

Harrison Endycott, $2,730 68-74-70-72_284

Nicholas Lindheim, $2,730 69-71-74-70_284

Matt Ryan, $2,730 69-71-71-73_284

Dawie van der Walt, $2,730 71-72-68-73_284

Steven Alker, $2,564 72-69-70-74_285

Brad Brunner, $2,564 73-70-72-70_285

Steve LeBrun, $2,564 70-72-70-73_285

Paul Peterson, $2,564 67-73-70-75_285

Carl Yuan, $2,564 71-68-73-73_285

Matt Atkins, $2,502 71-68-71-76_286

Brandon Crick, $2,502 70-73-72-71_286

Brandon Harkins, $2,502 72-70-72-72_286

Trey Mullinax, $2,502 69-73-73-71_286

Kevin Dougherty, $2,460 71-72-74-70_287

David Kocher, $2,460 69-74-71-73_287

Conrad Shindler, $2,460 70-72-72-73_287

Taylor Dickson, $2,436 70-73-74-71_288

Zach Cabra, $2,406 70-72-74-73_289

Julián Etulain, $2,406 74-69-73-73_289

Rico Hoey, $2,406 70-73-69-77_289

Stuart Macdonald, $2,406 72-71-75-71_289

Dawson Armstrong, $2,376 70-71-73-76_290

KK Limbhasut, $2,358 72-71-72-76_291

Zach Zaback, $2,358 71-71-75-74_291

Chandler Eaton, $2,328 69-73-74-76_292

Curtis Luck, $2,328 72-70-78-72_292

Taylor Moore, $2,328 72-71-74-75_292

