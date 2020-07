By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Hernández, Los Angeles, .800; Dickerson, San Francisco, .500; Nimmo, New York, .500; Pollock, Los Angeles, .500; Yastrzemski, San Francisco, .500; Pederson, Los Angeles, .333; Sandoval, San Francisco, .333; 8 tied at .250.

RUNS_Hernández, Los Angeles, 2; Seager, Los Angeles, 2; J.Turner, Los Angeles, 2; Betts, Los Angeles, 1; Céspedes, New York, 1; Eaton, Washington, 1; Heineman, San Francisco, 1; Pederson, Los Angeles, 1.

RBI_Hernández, Los Angeles, 5; Eaton, Washington, 1; Céspedes, New York, 1; Sandoval, San Francisco, 1; Barnes, Los Angeles, 1; J.Turner, Los Angeles, 1; Muncy, Los Angeles, 1.

HITS_Hernández, Los Angeles, 4; Dickerson, San Francisco, 2; Heineman, San Francisco, 2; Nimmo, New York, 2; Yastrzemski, San Francisco, 2; 18 tied at 1.

Advertisement

DOUBLES_Bellinger, Los Angeles, 1; McNeil, New York, 1; Muncy, Los Angeles, 1; Ozuna, Atlanta, 1; Seager, Los Angeles, 1; J.Turner, Los Angeles, 1.

TRIPLES_.

HOME RUNS_Eaton, Washington, 1; Céspedes, New York, 1; Hernández, Los Angeles, 1.

STOLEN BASES_.

PITCHING_Lugo, New York, 1-0; Kolarek, Los Angeles, 1-0.

ERA_Báez, Los Angeles, 0.00; Díaz, New York, 0.00; Garcia, San Francisco, 0.00; Graterol, Los Angeles, 0.00; Greene, Atlanta, 0.00; Kolarek, Los Angeles, 0.00; Lugo, New York, 0.00; Smyly, San Francisco, 0.00; Soroka, Atlanta, 0.00; Wilson, New York, 0.00; deGrom, New York, 0.00.

STRIKEOUTS_Scherzer, Washington, 11; deGrom, New York, 8; May, Los Angeles, 4; Cueto, San Francisco, 3; Lugo, New York, 3; Soroka, Atlanta, 3; Báez, Los Angeles, 2; Díaz, New York, 2; Kolarek, Los Angeles, 2; Smyly, San Francisco, 2; Wilson, New York, 2.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.