Minnesota 14, Chicago White Sox 2

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 14 13 14 4 7 Kepler rf 5 0 0 0 0 2 .143 Adrianza ss 1 0 0 0 0 0 .250 Donaldson 3b 3 2 0 0 2 0 .100 Wade Jr. 1b 0 0 0 0 0 0 — Polanco ss 4 2 2 0 1 0 .308 Whitefield pr-cf 0 1 0 0 0 0 — Cruz dh 5 4 4 7 0 1 .538 Rosario lf 4 2 1 1 1 0 .250 Cave cf-rf 4 1 1 4 0 2 .333 Arraez 2b 5 0 2 1 0 0 .444 Gonzalez 1b-3b 5 1 2 1 0 1 .250 Avila c 4 1 1 0 0 1 .250

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 6 2 5 10 Anderson ss 5 0 0 0 0 2 .143 Delmonico rf-lf 3 0 0 0 0 0 .000 Cuthbert ph-3b 1 0 0 0 0 0 .000 Abreu 1b 4 0 1 0 0 1 .231 Grandal c 2 0 1 0 2 1 .200 Encarnación dh 4 0 0 0 0 3 .083 Jiménez lf 0 0 0 0 0 0 .500 Engel rf-lf 4 1 3 0 0 0 .667 Robert cf 3 1 1 2 1 1 .364 Mendick 3b-2b 3 0 0 0 1 1 .000 García 2b-rf 3 0 0 0 1 1 .300

Minnesota 450 100 031_14 13 0 Chicago 000 020 000_2 6 0

a- for Delmonico in the 8th.

1-ran for Polanco in the 8th.

E_Anderson (1). LOB_Minnesota 5, Chicago 8. 2B_Cruz 2 (2), Rosario (1), Engel 2 (2). HR_Cave (1), off López; Cruz (2), off González; Cruz (3), off Herrera; Gonzalez (1), off Herrera; Robert (1), off Maeda. RBIs_Cave 4 (6), Cruz 7 (10), Rosario (2), Arraez (3), Gonzalez (1), Robert 2 (2).

Runners left in scoring position_Minnesota 2 (Avila, Polanco); Chicago 4 (Robert, Delmonico, Encarnación, Anderson). RISP_Minnesota 6 for 11; Chicago 1 for 6.

Runners moved up_Anderson. GIDP_Mendick.

DP_Minnesota 1 (Arraez, Gonzalez).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Maeda W,1-0 5 4 2 2 1 6 84 3.60 Thorpe 2 2-3 1 0 0 2 0 42 0.00 Wisler 1 1-3 1 0 0 2 4 39 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA López L,0-1 2-3 3 4 4 2 0 38 54.00 González 3 2-3 7 6 6 1 3 70 14.73 Cordero 2-3 0 0 0 0 0 8 18.00 Detwiler 2 0 0 0 0 1 21 0.00 Herrera 2 3 4 4 1 3 35 15.43

Inherited runners-scored_Wisler 1-0, González 1-0, Cordero 2-0. HBP_González 2 (Avila,Cave).

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Shane Livensparger; Second, Bill Welke; Third, Pat Hoberg.

T_3:38. .

