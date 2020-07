Minnesota 6, St. Louis 3

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 7 3 2 9 Wong 2b 4 0 0 0 0 1 .250 Edman 3b 3 1 2 1 1 0 .313 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 2 .313 DeJong ss 4 0 0 0 0 1 .286 Carpenter dh 4 0 2 0 0 1 .214 Molina c 4 0 0 0 0 1 .200 Fowler rf 3 1 1 0 1 1 .231 O’Neill lf 3 1 1 2 0 0 .250 Bader cf 4 0 1 0 0 2 .111

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 6 7 6 1 5 Kepler rf 4 1 1 1 0 0 .167 Donaldson 3b 3 1 2 2 0 1 .231 Polanco ss 4 1 2 2 0 0 .353 Cruz dh 4 0 0 0 0 0 .412 Rosario lf 3 0 0 0 1 0 .200 Garver c 4 0 0 0 0 3 .200 Arraez 2b 3 1 1 0 0 0 .417 Sanó 1b 3 1 1 0 0 0 .091 Buxton cf 3 1 0 1 0 1 .000

St. Louis 000 020 010_3 7 1 Minnesota 050 100 00x_6 7 0

E_Martínez (1). LOB_St. Louis 6, Minnesota 3. 2B_Edman (1), Bader (1), Sanó (1). HR_O’Neill (2), off Bailey; Edman (1), off May; Polanco (1), off Martínez; Donaldson (1), off Martínez. RBIs_O’Neill 2 (4), Edman (4), Buxton (1), Kepler (3), Donaldson 2 (2), Polanco 2 (4). SF_Donaldson.

Runners left in scoring position_St. Louis 2 (Goldschmidt, Wong); Minnesota 2 (Garver). RISP_St. Louis 0 for 2; Minnesota 1 for 4.

GIDP_Molina.

DP_Minnesota 1 (Polanco, Arraez, Sanó).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martínez L,0-1 3 2-3 7 6 6 1 2 73 14.73 Gomber 1 2-3 0 0 0 0 1 19 0.00 Gallegos 2-3 0 0 0 0 0 6 0.00 Webb 1 0 0 0 0 1 9 0.00 Gant 1 0 0 0 0 1 10 0.00

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Bailey W,1-0 5 4 2 2 2 4 80 3.60 Clippard 1 1 0 0 0 0 18 0.00 Stashak 1 1 0 0 0 1 17 0.00 May 1 1 1 1 0 3 21 4.50 Romo S,1-1 1 0 0 0 0 1 15 0.00

IBB_off Martínez (Rosario). HBP_Romo (O’Neill).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Jerry Meals; Second, Ed Hickox; Third, Jordan Baker.

T_2:42. .

