NHRA E3 Spark Plugs Qualifying Results

By The Associated Press

Saturday At Lucas Oil Raceway Brownsburg, Ind. Sunday’s first round pairings TOP FUEL

1. Steve Torrence, 3.779 seconds, 321.19 mph vs. 16. Luigi Novelli, 8.836, 91.78; 2. Doug Kalitta, 3.804, 316.30 vs. 15. Lex Joon, 5.221, 135.63; 3. Terry McMillen, 3.812, 316.75 vs. 14. Antron Brown, 4.397, 185.82; 4. Billy Torrence, 3.859, 316.08 vs. 13. Terry Totten, 4.286, 203.12; 5. T.J. Zizzo, 3.862, 310.41 vs. 12. Cory McClenathan, 4.120, 228.58; 6. Clay Millican, 3.866, 314.02 vs. 11. Doug Foley, 3.999, 268.28; 7. Tony Schumacher, 3.877, 292.90 vs. 10. Leah Pruett, 3.934, 306.33; 8. Shawn Langdon, 3.919, 314.02 vs. 9. Justin Ashley, 3.922, 270.64. Did Not Qualify: 17. Kyle Wurtzel, broke.

FUNNY CAR

1. Tommy Johnson Jr., Dodge Charger, 3.983, 317.72 vs. 16. Ron Capps, Charger, 4.555, 184.70; 2. Jonnie Lindberg, Ford Mustang, 3.987, 318.24 vs. 15. Bob Bode, Mustang, 4.436, 221.74; 3. Jack Beckman, Charger, 4.050, 298.47 vs. 14. Mike McIntire, Toyota Camry, 4.425, 199.11; 4. J.R. Todd, Camry, 4.056, 282.95 vs. 13. Alex Miladinovich, Camry, 4.382, 246.53; 5. Alexis DeJoria, Camry, 4.083, 310.48 vs. 12. Dale Creasy Jr., Charger, 4.317, 235.43; 6. Matt Hagan, Charger, 4.090, 289.07 vs. 11. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.194, 256.80; 7. Cruz Pedregon, Charger, 4.097, 304.53 vs. 10. Tim Wilkerson, Mustang, 4.168, 254.47; 8. Paul Lee, Charger, 4.110, 267.80 vs. 9. Blake Alexander, Mustang, 4.146, 259.36. Did Not Qualify: 17. Jim Campbell, 4.905, 167.72; 18. Terry Haddock, 5.073, 153.51.

PRO STOCK

1. Jason Line, Chevy Camaro, 6.626, 206.10 vs. 16. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.700, 205.10; 2. Jeg Coughlin, Camaro, 6.635, 206.89 vs. 15. Bruno Massel, Camaro, 6.692, 206.64; 3. Erica Enders, Camaro, 6.637, 206.86 vs. 14. Bo Butner, Camaro, 6.684, 205.72; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.638, 206.70 vs. 13. Troy Coughlin Jr., Ford Mustang, 6.678, 206.16; 5. Matt Hartford, Camaro, 6.642, 206.29 vs. 12. Val Smeland, Camaro, 6.677, 206.51; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.653, 206.61 vs. 11. Kyle Koretsky, Camaro, 6.662, 205.60; 7. Kenny Delco, Camaro, 6.654, 206.95 vs. 10. Chris McGaha, Camaro, 6.661, 206.92; 8. Alex Laughlin, Camaro, 6.658, 205.94 vs. 9. Deric Kramer, Camaro, 6.660, 207.05. Did Not Qualify: 17. Mason McGaha, 6.706, 206.39; 18. Fernando Cuadra Jr., 6.721, 204.32; 19. Cristian Cuadra, 6.728, 204.60; 20. John Gaydosh Jr, 6.737, 205.01; 21. Fernando Cuadra, 7.888, 130.00.

PRO STOCK MOTORCYCLE

1. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.897, 196.24 vs. 16. David Barron, EBR, 7.482, 175.00; 2. Matt Smith, EBR, 6.899, 196.04 vs. 15. Chris Bostick, Suzuki, 7.304, 183.10; 3. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.904, 194.24 vs. 14. Ron Tornow, Victory, 7.171, 186.59; 4. Scotty Pollacheck, EBR, 6.913, 195.73 vs. 13. Kelly Clontz, Suzuki, 7.084, 188.67; 5. Ryan Oehler, EBR, 6.931, 195.59 vs. 12. Marc Ingwersen, EBR, 7.074, 190.70; 6. Angie Smith, EBR, 6.948, 194.35 vs. 11. Jerry Savoie, Suzuki, 7.054, 189.98; 7. Steve Johnson, Suzuki, 6.959, 189.58 vs. 10. Angelle Sampey, Harley-Davidson, 6.966, 192.58; 8. Hector Arana Jr, EBR, 6.964, 193.40 vs. 9. John Hall, Suzuki, 6.964, 192.47.

