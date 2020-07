St. Louis 5, Pittsburgh 4

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 4 8 4 0 6 Newman ss 4 0 1 0 0 1 .250 Reynolds lf 4 0 0 0 0 0 .000 Frazier 2b 4 0 1 0 0 0 .250 Bell 1b 4 2 1 0 0 0 .250 Moran 3b 4 2 2 0 0 1 .500 Osuna dh 4 0 2 2 0 1 .500 Heredia rf 4 0 0 0 0 2 .000 Stallings c 4 0 1 2 0 1 .250 Dyson cf 3 0 0 0 0 0 .000

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 5 9 5 3 9 Wong 2b 4 0 2 0 0 0 .500 Edman 3b 4 0 1 0 0 2 .250 Goldschmidt 1b 3 2 2 0 1 0 .667 DeJong ss 3 1 1 2 1 2 .333 Carpenter dh 3 0 0 0 1 1 .000 Molina c 4 0 1 1 0 0 .250 Fowler rf 4 1 1 1 0 2 .250 Thomas rf 0 0 0 0 0 0 — O’Neill lf 3 1 1 1 0 0 .333 Bader cf 3 0 0 0 0 2 .000

Pittsburgh 000 000 202_4 8 1 St. Louis 001 011 02x_5 9 1

E_Newman (1), Edman (1). LOB_Pittsburgh 4, St. Louis 5. 2B_Moran (1). HR_O’Neill (1), off Musgrove; Fowler (1), off Musgrove; DeJong (1), off Rodríguez. RBIs_Stallings 2 (2), Osuna 2 (2), O’Neill (1), Fowler (1), Molina (1), DeJong 2 (2). CS_Edman (1).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 2 (Moran, Dyson); St. Louis 2 (Fowler, Edman). RISP_Pittsburgh 3 for 7; St. Louis 1 for 4.

Advertisement

GIDP_Stallings.

DP_St. Louis 1 (Wong, DeJong, Goldschmidt).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove, L, 0-1 5 2-3 5 3 3 3 7 99 4.76 Holmes 1 1-3 2 0 0 0 1 22 0.00 Rodríguez 1 2 2 2 0 1 18 18.00

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, W, 1-0 7 6 2 2 0 6 89 2.57 Helsley, H, 1 1 0 0 0 0 0 15 0.00 Kim, S, 1-1 1 2 2 1 0 0 19 9.00

Inherited runners-scored_Holmes 2-1. WP_Musgrove.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Ed Hickox; Second, Jordan Baker; Third, Jeremie Rehak.

T_2:52. .

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.