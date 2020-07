By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Moustakas Cin 1 4 3 1 .750 Dahl Col 1 4 3 0 .750 Hosmer SD 1 4 3 0 .750 Gregorius Phi 1 3 2 2 .667 Rojas Mia 1 3 2 1 .667 Goldschmidt StL 1 3 2 2 .667 Hernández LAD 2 10 5 4 .500 Muncy LAD 2 8 4 3 .500 Castellanos Cin 1 2 1 1 .500 Casali Cin 1 2 1 0 .500

Home Runs

Muncy, Los Angeles, 2; 14 tied at 1.

Runs Batted In

Hosmer, San Diego, 6; Hernández, Los Angeles, 5; Moustakas, Cincinnati, 4; J.Turner, Los Angeles, 3; Muncy, Los Angeles, 3; 6 tied at 2.

Pitching

Hendricks, Chicago, 1-0; Flaherty, St. Louis, 1-0; Stripling, Los Angeles, 1-0; Alcantara, Miami, 1-0; Gray, Cincinnati, 1-0; Paddack, San Diego, 1-0; Lugo, New York, 1-0; Kolarek, Los Angeles, 1-0.

