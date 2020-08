Washington 6, Toronto 4

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 6 13 6 2 8 Turner ss 4 0 0 1 0 1 .259 Eaton rf 5 1 1 0 0 2 .296 Castro 2b 5 2 4 0 0 1 .360 Cabrera 1b 5 0 1 1 0 0 .222 Suzuki c 5 0 1 2 0 1 .263 Harrison dh 4 0 0 0 0 1 .000 Kieboom 3b 2 2 2 0 2 0 .444 Robles cf 4 0 2 0 0 1 .304 Taylor lf 3 1 1 2 0 1 .143 Thames ph 1 0 1 0 0 0 .250 Stevenson pr-lf 0 0 0 0 0 0 .000

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 11 4 2 5 Bichette ss 5 1 2 0 0 2 .286 Biggio 2b-rf 5 1 1 1 0 1 .200 Gurriel Jr. lf 4 0 3 1 0 0 .318 Guerrero Jr. dh 4 0 0 0 0 0 .172 Tellez 1b 4 0 1 0 0 0 .182 Hernández cf 4 2 3 2 0 0 .321 Fisher rf 1 0 0 0 0 0 .273 Panik 2b 3 0 1 0 0 1 .214 Jansen c 2 0 0 0 2 1 .235 Drury 3b 3 0 0 0 0 0 .125 McGuire ph 1 0 0 0 0 0 .222

Washington 002 210 010_6 13 0 Toronto 100 100 110_4 11 0

a-singled for Taylor in the 8th. b-flied out for Drury in the 9th.

1-ran for Thames in the 8th.

LOB_Washington 8, Toronto 7. 2B_Suzuki (2), Castro (2), Cabrera (2), Bichette 2 (2). 3B_Hernández (1). HR_Taylor (2), off Ryu; Hernández (3), off Fedde; Biggio (2), off Guerra; Hernández (4), off Rainey. RBIs_Suzuki 2 (3), Taylor 2 (3), Cabrera (6), Turner (2), Gurriel Jr. (3), Hernández 2 (6), Biggio (4). SB_Stevenson (1). CS_Hernández (1). SF_Turner.

Runners left in scoring position_Washington 6 (Taylor, Harrison, Robles, Eaton); Toronto 3 (Bichette, Biggio). RISP_Washington 3 for 10; Toronto 1 for 5.

Runners moved up_Cabrera, Biggio, Drury. GIDP_Cabrera, Guerrero Jr..

DP_Washington 1 (Turner, Castro, Cabrera); Toronto 1 (Panik, Bichette, Tellez).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Fedde 3 1-3 6 2 2 2 0 57 3.68 Harper W,1-0 1 2-3 1 0 0 0 1 17 0.00 Freeman H,1 2-3 1 0 0 0 1 14 0.00 Guerra H,1 1 1-3 1 1 1 0 2 21 2.45 Rainey H,1 1 1 1 1 0 0 11 1.93 Hudson S,1-1 1 1 0 0 0 1 19 0.00

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Ryu L,0-1 4 1-3 9 5 5 1 5 93 8.00 Hatch 2 2-3 1 0 0 1 1 29 0.00 Font 1-3 3 1 1 0 0 21 6.75 Waguespack 1 2-3 0 0 0 0 2 19 0.00

Inherited runners-scored_Harper 2-0, Guerra 1-0, Hatch 1-0, Waguespack 3-1.

Umpires_Home, Joe West; First, Hunter Wendelstedt; Second, Vic Carapazza; Third, Stu Scheuwater.

T_3:35.

