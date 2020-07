Yankees 9, Mets 3

By The Associated Press

New York New York ab r h bi ab r h bi Totals 39 9 12 9 Totals 35 3 8 3 Tuchman cf 5 2 3 1 B.Nimmo cf 4 1 1 0 G.Trres ss 4 0 2 1 P.Alnso 1b 4 0 2 1 Estrada pr 1 0 1 1 Ro.Cano 2b 3 1 0 0 Mi.Ford 1b 4 0 0 1 Gllorme 2b 1 0 0 0 Stanton dh 4 2 1 0 Cspedes dh 4 0 0 0 Florial ph 1 0 0 0 Cnforto rf 2 0 1 0 Urshela 3b 3 0 0 0 J.Prker rf 1 0 0 0 M.Duffy 3b 1 1 0 0 J.Davis lf 3 0 1 1 Andujar lf 4 1 2 1 Cabrera lf 1 0 0 0 Frazier rf 3 1 1 2 Rosario ss 4 1 1 0 Granite rf 1 0 0 0 M.Mroff 3b 3 0 0 0 Ty.Wade 2b 4 1 1 0 E.Nunez 3b 1 0 1 1 Hgshoka c 3 0 0 0 To.Nido c 2 0 1 0 E.Kratz c 1 1 1 2 R.Rvera c 1 0 0 0 D.Smith ph 1 0 0 0

New York 100 201 005 — 9 New York 000 110 001 — 3

E_Betances (1), Guillorme (1), Moroff 2 (3). LOB_New York 4, New York 6. 2B_Tauchman (1), Stanton (1), Conforto (2), Davis (2). 3B_Rosario (3). HR_Frazier (2). SB_Nimmo (2). CS_Torres (1). SF_Ford.

IP H R ER BB SO

New York King W, 1-1 4 3 1 1 1 3 Britton H, 1 1 2 1 1 0 0 Green H, 2 1 1 0 0 0 1 Kahnle H, 2 1 0 0 0 0 1 Ottavino H, 1 1 0 0 0 0 1 Heller 1 2 1 1 0 1

New York Porcello L, 0-1 5 6 3 3 0 3 Familia 1 2-3 0 1 0 0 2 Wilson 1-3 0 0 0 0 0 Betances 1 1 0 0 0 0 Diaz 1-3 1 2 1 0 1 Zamora 0 4 3 3 0 0 Gilliam 2-3 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Ryan Additon First, CB Bucknor Second, Roberto Ortiz Third, Sean Barber LF, Jose Navas RF, Junior Valentin.

T_3:06. A_

