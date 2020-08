Arizona 14, Houston 7

By The Associated Press

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 7 8 7 4 10 Springer rf-cf 4 1 1 2 1 1 .195 Altuve 2b 5 0 0 0 0 2 .146 Bregman 3b 4 0 1 0 0 1 .213 Gurriel 1b 3 1 1 1 1 0 .286 Correa ss 4 1 2 0 0 2 .400 Toro dh 4 2 2 2 0 1 .158 Tucker lf 3 1 1 2 1 1 .237 Straw cf 3 0 0 0 0 1 .182 a-Reddick ph-rf 1 0 0 0 0 1 .237 Maldonado c 2 1 0 0 1 0 .240 b-Stubbs ph 1 0 0 0 0 0 .500

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 14 16 14 4 2 K.Marte 2b 5 2 3 1 0 0 .319 Calhoun rf 5 2 2 3 0 0 .216 S.Marte cf 3 2 2 0 2 0 .314 Walker 1b 5 1 2 1 0 1 .317 Escobar 3b 4 2 1 2 0 0 .159 Peralta lf 4 2 2 4 1 0 .244 Vogt c 4 1 2 1 1 0 .231 Jay dh 5 1 1 0 0 0 .167 Ahmed ss 4 1 1 2 0 1 .105

Houston 030 120 010_7 8 0 Arizona 000 920 12x_14 16 0

a-struck out for Straw in the 8th. b-lined out for Maldonado in the 9th.

LOB_Houston 4, Arizona 6. 2B_Bregman (3), Correa (4), Walker (6), Vogt 2 (3), K.Marte (4), Jay (1). 3B_Peralta (1). HR_Tucker (1), off Ray; Toro (1), off Ray; Springer (3), off Ray; Gurriel (2), off Rondón; Calhoun (2), off McCullers Jr.; Ahmed (1), off Rodriguez; Peralta (1), off Bailey; Escobar (1), off Sanabria. RBIs_Toro 2 (2), Tucker 2 (8), Springer 2 (12), Gurriel (4), Calhoun 3 (5), Peralta 4 (8), Vogt (2), K.Marte (3), Walker (7), Ahmed 2 (2), Escobar 2 (6). CS_S.Marte (2).

Runners left in scoring position_Houston 2 (Gurriel, Reddick); Arizona 3 (Escobar, K.Marte, Jay). RISP_Houston 1 for 3; Arizona 7 for 15.

GIDP_Altuve.

DP_Arizona 1 (Ahmed, K.Marte, Walker).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA McCullers Jr., L, 1-1 3 2-3 7 8 8 0 1 61 9.22 Rodriguez 1 5 3 3 1 0 35 7.36 Bailey 2 1-3 2 1 1 1 0 28 2.45 Sanabria 1 2 2 2 2 1 29 18.00

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Ray, W, 1-2 5 6 6 6 2 6 91 9.45 Ginkel 1 0 0 0 0 2 12 9.64 Guerra 1 0 0 0 0 1 12 0.00 Rondón 1 2 1 1 1 1 25 13.50 López 1 0 0 0 1 0 9 4.15

Inherited runners-scored_Rodriguez 1-1, Bailey 1-0. HBP_McCullers Jr. (Escobar). WP_Sanabria.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Ted Barrett; Second, Adrian Johnson; Third, Quinn Wolcott.

T_3:14.

