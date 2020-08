Atlanta 4, Miami 0

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 4 8 4 3 16 Swanson ss 5 2 2 0 0 1 .284 Freeman 1b 4 1 1 0 1 1 .266 Ozuna dh 2 0 1 1 2 1 .253 Markakis rf 4 0 2 3 0 1 .323 Duvall lf 4 0 0 0 0 3 .245 Camargo 2b 4 0 0 0 0 4 .190 Flowers c 4 0 1 0 0 3 .350 Riley 3b 4 0 0 0 0 2 .150 Inciarte cf 4 1 1 0 0 0 .185

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 0 2 0 1 11 Villar ss 4 0 0 0 0 1 .230 Aguilar dh 3 0 0 0 0 1 .286 Anderson 3b 2 0 0 0 1 0 .235 Díaz 1b 3 0 0 0 0 1 .250 Brinson lf 2 0 0 0 0 2 .118 a-Joyce ph-lf 1 0 0 0 0 1 .217 Berti rf 3 0 1 0 0 1 .234 Forsythe 2b 3 0 0 0 0 0 .125 Lavarnway c 3 0 1 0 0 2 .333 Harrison cf 3 0 0 0 0 2 .130

Atlanta 000 001 300_4 8 0 Miami 000 000 000_0 2 0

a-struck out for Brinson in the 8th.

LOB_Atlanta 7, Miami 1. 2B_Swanson (6), Markakis (4). RBIs_Markakis 3 (5), Ozuna (13). SB_Berti (5).

Runners left in scoring position_Atlanta 4 (Duvall 2, Camargo); Miami 1 (Forsythe). RISP_Atlanta 2 for 7; Miami 0 for 1.

Runners moved up_Markakis, Freeman. GIDP_Díaz, Villar.

DP_Atlanta 2 (Camargo, Swanson, Freeman; Swanson, Riley, Freeman).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Erlin 4 1 0 0 0 5 68 5.40 O’Day, W, 2-0 1 1-3 1 0 0 0 2 15 1.42 Minter, H, 3 2-3 0 0 0 0 0 1 1.08 Greene 2 0 0 0 1 2 20 0.00 Matzek 1 0 0 0 0 2 11 1.64

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez 5 3 0 0 0 9 81 1.84 Vincent, L, 1-1 1 2 1 1 1 1 29 4.05 Shafer 2-3 2 2 2 0 1 13 7.71 Moran 0 1 1 1 2 0 13 12.27 Hoyt 1-3 0 0 0 0 1 3 3.60 Venditte 2 0 0 0 0 4 29 0.00

Moran pitched to 3 batters in the 7th

Inherited runners-scored_Minter 1-0, Moran 2-2, Hoyt 2-0.

Umpires_Home, James Hoye; First, Roberto Ortiz; Second, Mike Estabrook; Third, Mark Carlson.

T_2:58.

