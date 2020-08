Chicago Cubs 2, Kansas City 0

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 5 0 3 6 Merrifield 2b 4 0 0 0 0 0 .289 Soler dh 3 0 1 0 1 2 .282 O’Hearn 1b 4 0 1 0 0 2 .318 Pérez c 4 0 1 0 0 0 .244 Cordero rf 4 0 1 0 0 0 .167 Franco 3b 4 0 0 0 0 1 .227 Gordon lf 3 0 0 0 1 0 .194 Mondesi ss 2 0 1 0 1 0 .244 Phillips cf 3 0 0 0 0 1 .211

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 2 4 2 4 9 Bryant lf 3 1 2 1 1 0 .179 Rizzo 1b 4 0 1 0 0 0 .219 Báez ss 3 0 0 1 0 2 .225 Contreras c 4 0 0 0 0 3 .290 Schwarber dh 3 0 0 0 1 2 .229 Bote 3b 2 0 0 0 1 1 .250 Heyward rf 3 0 0 0 0 1 .192 Hoerner 2b 2 1 0 0 1 0 .269 Happ cf 3 0 1 0 0 0 .290

Kansas City 000 000 000_0 5 0 Chicago 000 010 10x_2 4 0

LOB_Kansas City 7, Chicago 6. 2B_O’Hearn (3), Bryant (2). HR_Bryant (1), off Kennedy. RBIs_Báez (7), Bryant (3). SB_Cordero (1). CS_Mondesi (2). SF_Báez.

Runners left in scoring position_Kansas City 4 (Cordero 2, Merrifield, Gordon); Chicago 2 (Contreras 2). RISP_Kansas City 1 for 7; Chicago 0 for 5.

Runners moved up_O’Hearn.

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy, L, 0-2 6 3 1 1 4 6 103 4.11 Kennedy 1 1 1 1 0 0 22 5.06 Staumont 1 0 0 0 0 3 13 1.80

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Mills, W, 2-0 7 3 0 0 3 4 98 1.38 Sadler, H, 2 2-3 1 0 0 0 1 15 2.45 Wick, S, 2-2 1 1-3 1 0 0 0 1 20 0.00

Inherited runners-scored_Wick 1-0.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Dave Rackley; Second, Alex Tosi; Third, Lance Barksdale.

T_2:43.

