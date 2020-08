Chicago Cubs 2, Pittsburgh 1

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 1 6 1 3 7 Frazier 2b 5 0 1 0 0 1 .167 Newman ss 4 1 2 1 0 0 .179 Osuna 1b-3b 3 0 0 0 2 0 .200 Moran dh 5 0 0 0 0 2 .273 Evans lf 3 0 1 0 1 0 .316 1-Dyson pr-cf 1 0 0 0 0 0 .095 Tucker cf-rf 3 0 0 0 0 2 .200 Heredia rf 3 0 0 0 0 0 .077 b-Reynolds ph-lf 1 0 0 0 0 1 .143 Stallings c 4 0 1 0 0 1 .143 González 3b 3 0 0 0 0 0 .083 c-Bell ph-1b 1 0 1 0 0 0 .188

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 2 4 2 4 10 Bote 3b 4 1 0 0 1 2 .278 Rizzo 1b 5 0 1 0 0 1 .214 Báez ss 5 0 1 1 0 1 .243 Contreras c 4 1 1 0 0 1 .333 Schwarber lf 3 0 1 1 1 0 .250 Souza Jr. rf 4 0 0 0 0 2 .100 Phegley dh 1 0 0 0 0 1 .000 a-Happ ph-dh 1 0 0 0 2 0 .286 Hoerner 2b 4 0 0 0 0 1 .292 Almora Jr. cf 4 0 0 0 0 1 .100

Pittsburgh 100 000 000 00_1 6 0 Chicago 000 010 000 01_2 4 1

One out when winning run scored.

a-walked for Phegley in the 5th. b-struck out for Heredia in the 9th. c-singled for González in the 10th.

1-ran for Evans in the 9th.

E_Hoerner (1). LOB_Pittsburgh 9, Chicago 8. 2B_Contreras (5), Schwarber (2). HR_Newman (1), off Lester. RBIs_Newman (2), Schwarber (6), Báez (6). SB_Souza Jr. (1), Happ (1). S_Newman, Tucker.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Tucker, Moran, Stallings, Newman); Chicago 4 (Almora Jr., Contreras, Bote). RISP_Pittsburgh 1 for 8; Chicago 2 for 10.

Runners moved up_Báez, Rizzo. GIDP_Moran.

DP_Chicago 1 (Báez, Rizzo).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault 3 0 0 0 0 4 35 0.00 Kuhl 1 1-3 2 1 1 1 1 28 1.80 Hartlieb 2-3 0 0 0 0 0 11 0.00 Neverauskas 1 1 0 0 0 1 20 0.00 Turley 1 0 0 0 0 1 12 5.40 Rodríguez 1 0 0 0 1 0 19 4.50 Howard 2 0 0 0 2 3 30 0.00 Ponce, L, 0-1 1-3 1 1 0 0 0 6 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester 6 4 1 1 1 4 89 0.82 Sadler 1 2-3 1 0 0 1 1 25 3.00 Winkler 1 1-3 0 0 0 1 2 22 5.40 Tepera 1 1 0 0 0 0 11 9.00 Jeffress, W, 1-0 1 0 0 0 0 0 9 0.00

Inherited runners-scored_Hartlieb 2-0, Winkler 2-0.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Ramon De Jesus; Second, Shane Livensparger; Third, Bill Welke.

T_3:37.

