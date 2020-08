Chicago Cubs 4, Milwaukee 2

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 4 2 2 11 Sogard 2b 4 0 0 0 0 2 .191 Hiura dh 4 0 0 0 0 2 .235 Yelich lf 3 0 0 0 0 0 .167 García cf 4 1 1 0 0 3 .245 Smoak 1b 4 1 2 2 0 1 .214 Narváez c 4 0 0 0 0 2 .158 Gamel rf 2 0 0 0 1 1 .167 Arcia ss 2 0 1 0 1 0 .297 Holt 3b 3 0 0 0 0 0 .095

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 4 7 4 5 10 Hoerner 2b 3 1 1 0 1 0 .243 Rizzo 1b 3 0 0 0 1 2 .222 Báez ss 4 0 0 1 0 1 .238 Contreras dh 2 1 0 0 1 1 .280 Schwarber lf 4 1 1 1 0 2 .231 Almora Jr. cf 0 0 0 0 0 0 .143 Happ cf-lf 3 1 2 1 1 1 .326 Bote 3b 4 0 1 1 0 1 .219 Souza Jr. rf 2 0 1 0 0 1 .133 Heyward ph-rf 1 0 0 0 1 0 .250 Caratini c 3 0 1 0 0 1 .293

Milwaukee 000 000 101_2 4 0 Chicago 110 002 00x_4 7 0

a-walked for Souza Jr. in the 6th.

LOB_Milwaukee 4, Chicago 7. 2B_Smoak (4), Hoerner (2), Happ (4). HR_Smoak (2), off Darvish; Schwarber (3), off Anderson. RBIs_Smoak 2 (6), Báez (10), Schwarber (7), Happ (8), Bote (8). SB_Yelich (1).

Runners left in scoring position_Milwaukee 2 (García, Narváez); Chicago 3 (Hoerner, Rizzo). RISP_Milwaukee 1 for 3; Chicago 1 for 6.

Runners moved up_Rizzo, Báez. GIDP_Holt, Báez, Bote.

DP_Milwaukee 2 (Arcia, Sogard, Smoak; Arcia, Sogard, Smoak); Chicago 1 (Báez, Rizzo).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson L,0-2 4 1-3 5 2 2 2 5 87 4.91 Burnes 3 2-3 2 2 2 3 5 69 3.38

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish W,3-1 7 1 1 1 2 11 104 1.88 Sadler H,3 1 1 0 0 0 0 13 1.93 Wick S,3-3 1 2 1 1 0 0 15 1.50

Inherited runners-scored_Burnes 1-0. HBP_Darvish (Yelich), Anderson (Contreras).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Ed Hickox; Second, Jerry Meals; Third, Jordan Baker.

T_3:06.

