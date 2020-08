Chicago Cubs 4, St. Louis 2

By The Associated Press

Chicago St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 25 4 6 4 Totals 23 2 3 2 Happ cf-lf 3 0 1 0 Wong 2b 4 0 1 0 Rizzo 1b 3 0 0 0 Carlson rf 2 1 0 0 Báez ss 3 0 0 0 Goldschmidt 1b 2 0 0 0 Schwarber lf 2 1 1 0 Carpenter dh 3 0 1 0 Almora Jr. pr-cf 0 1 0 0 B.Miller ss 2 0 1 1 Contreras dh-c 2 2 1 0 O’Neill lf 3 1 0 0 Heyward rf 3 0 0 0 Schrock 3b 3 0 0 0 Caratini c 2 0 1 2 Knizner c 2 0 0 1 Hoerner ph-2b 1 0 1 0 Bader cf 2 0 0 0 Bote 3b 3 0 1 2 Edman ph 0 0 0 0 Kipnis 2b 3 0 0 0 Kimbrel p 0 0 0 0

Chicago 020 000 2 — 4 St. Louis 000 011 0 — 2

E_Bote (2). DP_Chicago 0, St. Louis 1. LOB_Chicago 2, St. Louis 5. 3B_Happ (1). SF_Knizner (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Alzolay 5 2 1 0 1 6 Jeffress W,2-1 1 1 1 1 2 0 Kimbrel S,1-1 1 0 0 0 0 3

St. Louis Oviedo 5 2 2 2 2 4 Cabrera 1 0 0 0 0 2 A.Miller L,0-1 1-3 3 2 2 0 1 Gallegos 2-3 1 0 0 0 1

HBP_Kimbrel (Edman). WP_Alzolay, Oviedo.

Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Shane Livensparger; Second, Laz Diaz; Third, Tim Timmons.

T_2:26.

