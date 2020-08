Chicago Cubs 6, Pittsburgh 3

By The Associated Press

Pittsburgh Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 33 3 7 3 Totals 33 6 11 5 Frazier 2b 3 0 1 0 Bryant 3b 3 2 1 0 Newman ss 4 0 0 0 Rizzo 1b 3 0 1 2 Bell 1b 4 1 1 1 Báez ss 5 0 1 0 Moran 3b 4 1 2 1 Schwarber lf 3 1 0 0 Reynolds lf 4 0 0 0 Almora Jr. cf 0 0 0 0 Polanco dh 4 1 1 0 Contreras dh 4 0 1 0 Tucker rf 4 0 1 0 Heyward rf 4 0 2 2 Stallings c 3 0 0 0 Caratini c 4 0 1 0 Dyson cf 3 0 1 1 Kipnis 2b 3 1 2 1 1-Hoerner pr-2b 0 1 0 0 Happ cf-lf 4 1 2 0

Pittsburgh 000 000 012 — 3 Chicago 001 120 02x — 6

E_Williams (0). DP_Pittsburgh 1, Chicago 0. LOB_Pittsburgh 4, Chicago 11. 2B_Polanco (1), Contreras (3). HR_Bell (1), Moran (4), Kipnis (1). SB_Tucker (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Williams, L, 0-2 4 2-3 4 3 2 3 6 Turley 1-3 1 1 1 2 1 Hartlieb 1 1-3 3 0 0 0 0 Del Pozo 2-3 1 2 2 1 0 Neverauskas 1 2 0 0 1 0

Chicago Darvish, W, 1-1 6 2 0 0 1 7 Ryan 1 1 1 1 0 0 Wick 1 2 0 0 0 1 Kimbrel 1 2 2 2 0 0

Ryan pitched to 1 batter in the 8th.

HBP_Williams (Rizzo).

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Bill Welke; Second, Pat Hoberg; Third, Ramon De Jesus.

T_3:46.

