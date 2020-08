Chicago Cubs 7, Cleveland 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 7 8 7 9 13 Hendricks p-p 0 0 0 0 0 0 — Bryant lf 5 1 1 1 0 2 .196 Almora Jr. cf 0 0 0 0 0 0 .143 Rizzo 1b 4 2 2 1 1 1 .235 Báez ss 4 1 1 0 1 1 .254 Contreras c 3 0 0 0 0 2 .292 Souza Jr. ph 1 0 0 0 0 0 .077 Winkler p 0 0 0 0 0 0 — Wick p 0 0 0 0 0 0 — Schwarber ph 1 0 0 0 0 1 .229 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 — Happ cf-lf 3 2 0 0 2 2 .302 Heyward rf 2 1 1 2 2 0 .256 Bote 3b 4 0 1 2 1 2 .214 Caratini dh-c 3 0 1 0 1 1 .289 Kipnis 2b 3 0 1 1 1 1 .364

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 8 2 2 10 Hernandez 2b 5 1 1 0 0 0 .279 Ramírez 3b 2 0 1 1 1 0 .264 Lindor ss 4 0 1 1 0 0 .227 C.Santana 1b 4 0 0 0 0 0 .182 Reyes dh 4 0 3 0 0 1 .292 Freeman lf 4 0 0 0 0 3 .167 Naquin rf 4 1 1 0 0 2 .200 León c 2 0 1 0 1 1 .086 D.Santana ph 1 0 0 0 0 1 .167 Zimmer cf 3 0 0 0 0 2 .188

Chicago 001 031 011_7 8 0 Cleveland 000 010 100_2 8 0

a-grounded out for Hendricks in the 7th. b-struck out for Wick in the 9th. c-struck out for León in the 9th.

LOB_Chicago 9, Cleveland 8. 2B_Kipnis (3), Heyward (1), Ramírez (3). HR_Rizzo (4), off Carrasco; Bryant (2), off Cimber. RBIs_Rizzo (6), Heyward 2 (11), Bote 2 (7), Bryant (4), Kipnis (5), Ramírez (13), Lindor (10). SB_Báez (1), Heyward (1). SF_Heyward, Ramírez.

Advertisement

Runners left in scoring position_Chicago 7 (Happ, Bryant 2, Bote 2, Rizzo); Cleveland 3 (C.Santana 2, Lindor). RISP_Chicago 2 for 12; Cleveland 2 for 7.

Runners moved up_Lindor. GIDP_Hernandez.

DP_Chicago 1 (Báez, Rizzo).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks W,3-1 6 7 1 1 0 5 90 3.08 Winkler 2-3 0 1 1 2 1 22 8.10 Wick H,1 1 1-3 1 0 0 0 3 23 0.00 Jeffress 1 0 0 0 0 1 11 0.00

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Carrasco L,2-2 4 1-3 4 3 3 5 7 103 3.22 Pérez 1 1-3 1 1 1 1 0 14 1.29 Cimber 1 1 1 1 0 0 17 1.59 Karinchak 1 1-3 1 1 1 2 4 33 1.04 Wittgren 1 1 1 1 1 2 24 2.57

Inherited runners-scored_Wick 2-1, Pérez 2-2. IBB_off Pérez (Happ). HBP_Jeffress (Zimmer). WP_Carrasco.

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Ryan Blakney; Second, Laz Diaz; Third, D.J. Reyburn.

T_3:32.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.