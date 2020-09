Chicago White Sox 10, Chicago Cubs 1

By The Associated Press

Chicago (A) AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 10 12 10 1 12 Anderson ss 5 1 1 0 0 2 .366 Grandal c 5 2 2 2 0 1 .235 Abreu 1b 5 2 2 4 0 0 .297 Jiménez lf 4 2 2 1 0 0 .295 a-L.González ph-lf 1 0 0 0 0 1 .000 Encarnación dh 5 0 0 0 0 3 .156 Robert cf 4 1 1 2 0 3 .275 Mendick 2b 4 1 1 1 0 1 .262 Engel rf 4 1 3 0 0 1 .286 Goins 3b 3 0 0 0 1 0 .000

Chicago (N) AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 1 7 1 1 5 Happ lf-rf 4 0 0 0 0 1 .299 Rizzo 1b 2 0 0 0 0 0 .225 Hoerner 2b-ss 2 0 1 1 0 0 .216 Báez ss 3 0 1 0 0 0 .194 Kipnis 2b 0 0 0 0 1 0 .282 Contreras c 2 0 0 0 0 0 .219 Phegley c 2 0 0 0 0 0 .071 Schwarber dh 4 0 0 0 0 2 .215 Bote 3b 4 0 0 0 0 1 .204 Heyward rf 2 0 0 0 0 0 .262 Caratini 1b 2 1 2 0 0 0 .302 Pérez 2b-1b-lf 4 0 1 0 0 1 .200 Almora Jr. cf 3 0 2 0 0 0 .182

Chicago (A) 023 300 101_10 12 1 Chicago (N) 000 000 010_1 7 2

a-struck out for Jiménez in the 9th.

E_Abreu (3), Báez (2), Bote (3). LOB_Chicago (A) 4, Chicago (N) 7. 2B_Anderson (6), Caratini (4). HR_Robert (6), off Lester; Abreu (6), off Lester; Mendick (2), off Lester; Grandal (2), off Lester; Jiménez (9), off Rea; Abreu (7), off Adam. RBIs_Robert 2 (15), Abreu 4 (23), Mendick (4), Grandal 2 (12), Jiménez (20), Hoerner (7). SB_Engel (1).

Runners left in scoring position_Chicago (A) 2 (Goins, Robert); Chicago (N) 2 (Phegley). RISP_Chicago (A) 3 for 7; Chicago (N) 2 for 8.

GIDP_Báez.

DP_Chicago (A) 1 (Mendick, Abreu).

Chicago (A) IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel, W, 4-2 8 6 1 1 1 3 114 2.65 Fry 1 1 0 0 0 2 15 4.82

Chicago (N) IP H R ER BB SO NP ERA Lester, L, 2-1 3 2-3 9 8 8 0 3 77 5.06 Winkler 1 1-3 0 0 0 0 2 16 3.24 Rea 2 2 1 1 0 2 39 4.32 Ryan 1 0 0 0 1 2 18 7.04 Adam 1 1 1 1 0 3 20 7.36

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Tim Timmons; Second, Laz Diaz; Third, Shane Livensparger.

T_2:54.

